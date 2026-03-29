За словами міністра, це дуже важливий та конкретний результат. Про це повідомив Андрій Сибіга в інтерв'ю Укрінформ.

Що відомо про заяву міністра?

Андрій Сибіга повідомив про приєднання ще однієї країни до угоди про Спецтрибунал над Росією. За його словами – це дуже "серйозна" держава.

Ще одне підтвердження з боку країни, яку поки що теж не можу називати. Це держава, яка приєднається до Угоди про створення Спецтрибуналу за злочин агресії. Отже, у нас буде плюс одна дуже серйозна країна,

– зазначив Сибіга.

Він нагадав, що 31 березня Україну відвідають й інші міністри закордонних справ. Вони зберуться для проведення Бучанського саміту.

Сибіга наголосив, що Україна "продовжує працювати", щоб якомога більше країн підтвердили свою участь й додав, що це не просто пакт, а ратифікація імплементаційної угоди.

Що відомо про Спецтрибунал над Росією?