За словами міністра, це дуже важливий та конкретний результат. Про це повідомив Андрій Сибіга в інтерв'ю Укрінформ.
Що відомо про заяву міністра?
Андрій Сибіга повідомив про приєднання ще однієї країни до угоди про Спецтрибунал над Росією. За його словами – це дуже "серйозна" держава.
Ще одне підтвердження з боку країни, яку поки що теж не можу називати. Це держава, яка приєднається до Угоди про створення Спецтрибуналу за злочин агресії. Отже, у нас буде плюс одна дуже серйозна країна,
– зазначив Сибіга.
Він нагадав, що 31 березня Україну відвідають й інші міністри закордонних справ. Вони зберуться для проведення Бучанського саміту.
Сибіга наголосив, що Україна "продовжує працювати", щоб якомога більше країн підтвердили свою участь й додав, що це не просто пакт, а ратифікація імплементаційної угоди.
Що відомо про Спецтрибунал над Росією?
Угоду про створення Спеціального трибуналу для Росії підписали у 2025 році, щоб притягнути до відповідальності російських високопосадовців за злочини проти України.
Трибунал має обмежену автономію, не може заочно висунути обвинувачення Путіну, що викликає критику з боку юристів.
Він діятиме у межах Ради Європи та передбачає створення спеціального реєстру збитків, завданих агресією проти України.