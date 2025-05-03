Распространяется ли соглашение о недрах на ВОТ: в Минэкономики дали четкий ответ

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, в рамках которого создается американско-украинский инвестиционный фонд. Правительство просит Верховную Раду ратифицировать соглашение о недрах до 8 мая.

В соответствии с соглашением, государства вносят в фонд средства, полученные новыми лицензиями и рентными платежами от добычи полезных ископаемых. Инфраструктура и природные ресурсы полностью остаются в собственности украинского народа, передает 24 Канал.

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Действует ли соглашение о недрах на ВОТ

В эфире телемерафона заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что соглашение о недрах в прембуле четко признает территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

По словам Качки, никаких признаков распределения на оккупированную или неоккупированную территорию в соглашении нет. Поэтому оно касается всех полезных ископаемых на территории Украины.

В то же время чиновник признал, что на каких-то этапах вопрос о распространении договора на подконтрольную легитимному правительству землю дискутировался. Впрочем, впоследствии он отпал, поскольку "мы четко имеем подтверждение капитальной целостности Украины, соответственно, из этого и исходим", добавил Качка.

Напомним, что Владимир Зеленский считает, что соглашение о полезных ископаемых позволит Украине получить системы ПВО от США.