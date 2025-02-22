Доходы от оккупированных Россией территорий Украины включены в проект соглашения с США, – NYT

США требуют от Украины подписания соглашения о полезных ископаемых. СМИ узнали новые детали относительно его содержания.

США предложили Украине новый проект соглашения о минеральных ресурсах. Этот вариант более жесткий, чем предыдущий. Условия нового предложения, датированного 21 февраля и с которым ознакомилось издание The New York Times, предполагают, что Киев должен отказаться от половины своих доходов от природных ресурсов, включая полезные ископаемые, газ и нефть, а также доходы от портов и другой инфраструктуры, передает 24 Канал.

Смотрите также США хотели изменить текст резолюции ООН об осуждении России, Зеленский отказался, – WP

Оккупированные земли тоже есть в сделке

Подобное требование содержалось в предыдущей версии соглашения, датированном 14 февраля. Президент Зеленский отказался от нее, потому что она не содержала гарантий безопасности для Украины и противоречила ее интересам.

Новый документ тоже не предусматривает никаких конкретных обязательств от США, но требует ряд – от Украины.

В новом документе говорится, что доходы будут направлены в фонд, в котором Соединенные Штаты имеют 100-процентную финансовую долю, и что Украина должна вносить взносы в фонд, пока он не достигнет 500 миллиардов долларов — суммы, которую Трамп требовал от разрушенной войной страны в обмен на американскую помощь.

Эта цифра значительно превышает фактические поступления страны от ресурсов, которые составляли 1,1 миллиарда долларов в прошлом году, и более чем в четыре раза превышают стоимость помощи, которую США предоставили Украине до сих пор. Сумма в 500 миллиардов долларов не упоминалась в предыдущей версии сделки, хотя Трамп публично заявил, что именно этого он хочет.

Сейчас непонятно, хочет ли президент США получить это в обмен на прошлую американскую военную и финансовую помощь, или это также будет касаться будущей поддержки.

Смотрите также Украина передала США новые предложения по соглашению о полезных ископаемых, – Fox News

В документе говорится, что США могут предоставить Украине больше помощи в будущем, но при высокой цене. В нем говорится, что Украина должна будет внести в фонд сумму, вдвое превышающую сумму, которую Вашингтон сможет предоставить Киеву после подписания соглашения.

В пересмотренном предложении говорится, что Соединенные Штаты могли бы реинвестировать часть дохода в послевоенное восстановление Украины, в частности, путем инвестирования в развитие недр и инфраструктуры страны.

Новый проект соглашения также содержит положения о поступлениях от территорий, которые сейчас оккупированы Россией, в случае их освобождения. Доля поступлений в фонд от ресурсов с освобожденных территорий составит 66 процентов. Сейчас Россия занимает около пятой части территории Украины, включая значительную часть богатого ресурсами Донбасса.