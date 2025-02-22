Соглашение об ископаемых: Украина настаивает на уменьшении размера фонда с 500 миллиардов до 100, – СМИ

Украина во время визита спецпредставителя Трампа Кита Келлога передала США новые предложения по соглашению о полезных ископаемых. В нем предлагается уменьшить сумму средств, которые получат Соединенные Штаты от ископаемых.

Если американская сторона говорила о размере фонда в 500 миллиардов, то Украина готова подписать соглашение, если эту стоимость до 100 миллиардов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники Radio NV в украинской власти.