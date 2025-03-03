Соглашение об украинских полезных ископаемых не мертво, – Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал соглашение с Украиной о полезных ископаемых не мертвым. Подробнее о планах на него он собрался рассказать на "большом вечере" 4 марта.

Он также заявил, что считает эти договоренности хорошим соглашением для Америки, потому что Украина якобы должна возместить предоставленную предыдущей администрацией США помощь. В то же время он отметил, что Зеленский должен быть более благодарным за это.