Соглашение по безопасности является "частью моста" для Украины в НАТО, – США

США не считают подписанное с Украиной двустороннее соглашение по безопасности заменой ее членства в НАТО.

Наоборот этот документ – это "часть моста" на этом пути. Об этом заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател.

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Государственный секретарь и действующий президент говорили о том, насколько важен мост к членству Украины в НАТО. Конечно, это двустороннее соглашение по безопасности не является заменителем членства Украины в НАТО,

– сказал Пател.

Украина присоединится к НАТО

По его словам, США рассматривают соглашение с Украиной "как часть моста для того, чтобы в один день Украина могла присоединиться к НАТО".

Представитель Госдепа также в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают политику открытых дверей в Альянс.

. Двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украина и США подписали 13 июня. Киев обязался провести ряд институциональных реформ на пути страны к членству в Североатлантическом Альянсе.