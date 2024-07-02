Соглашение по безопасности является "частью моста" для Украины в НАТО, – США
Источник:Укринформ
США не считают подписанное с Украиной двустороннее соглашение по безопасности заменой ее членства в НАТО.
Наоборот этот документ – это "часть моста" на этом пути. Об этом заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател.
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Государственный секретарь и действующий президент говорили о том, насколько важен мост к членству Украины в НАТО. Конечно, это двустороннее соглашение по безопасности не является заменителем членства Украины в НАТО,
– сказал Пател.
Украина присоединится к НАТО
По его словам, США рассматривают соглашение с Украиной "как часть моста для того, чтобы в один день Украина могла присоединиться к НАТО".
Представитель Госдепа также в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают политику открытых дверей в Альянс.Справочно. Двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украина и США подписали 13 июня. Киев обязался провести ряд институциональных реформ на пути страны к членству в Североатлантическом Альянсе.