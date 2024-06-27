Об этом пишут в издании The New York Times.

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Что известно о запуске структуры для координации помощи Украине

Отмечается, что Альянс объявит, что согласился создать в Германии миссию, которая будет координировать предоставление всевозможной помощи Украине в долгосрочной перспективе. Этот шаг должен стать мощным сигналом о приверженности союзников, как для Киева, так и для Москвы, которая надеется, что Запад устанет поддерживать войну.

Поскольку миссия будет проходить под эгидой НАТО, она рассчитана на функционирование даже в том случае, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в ноябре этого года.

Администрация Джо Байдена и чиновники НАТО выдвинули эту идею как способ предоставить Киеву что-то солидное на саммите, хотя они и утверждают, что время для присоединения Украины еще не пришло.

В издании пишут, что дело не только в том, что Украина все еще находится в состоянии войны, что может сделать НАТО активным участником боевых действий. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что Украина должна провести важные реформы, чтобы снизить уровень коррупции и укрепить демократию и верховенство закона.

Новая миссия NSATU

The New York Times пишет, что новая миссия объединит под эгидой деятельность нынешней "коалиции возможностей" стран, которые предоставляют Украине различные виды военной помощи. Речь идет о средствах ПВО, артиллерия, истребители F-16, оружие и обучение.

Отмечается, что она также будет координировать подготовку украинских военных в странах-союзниках и долгосрочные двусторонние соглашения о безопасности, которые разные страны подписали с Украиной, по словам официальных лиц США и НАТО, которые говорили на условиях анонимности, поскольку детали плана еще не были объявлены.

Заметим, что по словам чиновников, все страны НАТО согласны на создание миссии, и об этом будет объявлено на саммите.

Ранее помощь Украине оказывали преимущественно отдельным странам, и при этом меньше внимания уделяли ее эффективности или даже удовлетворению насущных потребностей Киева. Официальные лица, осведомленные о плане завили, что объединение основных направлений помощи и обучения под единым командованием призвано упорядочить поток и сделать его более последовательным.

Миссия под названием "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины" (NSATU), будет работать над сокращением дублирования и осложнений, связанных с различными видами вооружений, которые направляются в Украину.

Как в Альянсе пытаются договориться о долгосрочном финансировании Украины

Страны-члены НАТО сейчас обсуждают идею генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга по плану финансирования на 40 миллиардов евро в год для Украины, хотя некоторые союзники остаются скептическими по этому поводу.

Об этом агентству Bloomberg рассказали источники, которые знакомы с ходом дискуссий.

По данным агентства, несколько стран-членов НАТО не желают брать на себя обязательства по конкретным многолетних расходов на военную помощь Украине, которые должны были бы обеспечить большую предсказуемость в долгосрочной перспективе.

По словам источников, сейчас страны расходятся в своих мыслях относительно того, как сделать так, чтобы эти обязательства работали на будущие годы.

Некоторые союзники опасаются формализовать обязательства с конкретной цифрой и просто хотят пообещать продолжать оказывать поддержку на том же уровне, рассказывают собеседники агентства.

В то же время другие остерегаются публиковать точные цифры своих взносов, чтобы не раскрыть данных относительно настоящего объема их помощи Украине.

Несмотря на то, что многие детали еще предстоит согласовать, союзники, возможно, смогут заключить соглашение, если 40 миллиардов евро помощи Украине будет зачислено к существующему обязательству НАТО тратить на оборону не менее 2% ВВП, отметили собеседники.

Однако это может привести к сокращению собственных оборонных расходов союзников, особенно если министерства финансов не согласятся повысить общий уровень расходов.

Кроме этого, в агентстве указали, что союзники по НАТО до сих пор согласовывают формулировки для заявления лидеров на саммите в июле, в котором будет описан прогресс Украины на пути к вступлению в блок Альянса.

Несмотря на то, что в этом году приглашение снова маловероятно, США и Германия выступают против того, чтобы называть путь Украины к членству в НАТО "необратимым", и вместо этого настаивают на формулировке о "мост к членству", отмечают источники.