Совет ЕС одобрил соглашение о гарантиях безопасности с Украиной

Совет ЕС одобрил соглашение по безопасности, которое планируют подписать с Украиной. Вероятно, документ могут подписать уже на этой неделе.

Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб на пресс-конференции. Как передает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя, на саммите, который состоится на этой неделе, Совет ЕС "даст полное представление о поддержке Украины".

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В ЕС согласовали текст соглашения по безопасности с Украиной

Лябиб на конференции сообщила, что в ЕС согласовали проект соглашения по безопасности, которое подпишут с Украиной. Министр не стала раскрывать деталей документа и не называла дату, когда могут подписать документ, однако ранее в СМИ сообщали, что это может произойти 26 – 27 июня.

Я хотела бы отметить, что сегодня утром Совет ЕС одобрил проект совместного обязательства по безопасности между Европейским союзом и Украиной. И, конечно же, я должна упомянуть об открытии переговоров о вступлении в ЕС сегодня днем,

– заявила Лябиб.

Она также добавила, что на следующем саммите ЕС, который состоится на этой неделе, Европейский совет даст полное представление о поддержке Украины во всех ее проявлениях.

К слову, ранее в СМИ сообщали, что обязательства ЕС в области безопасности, которые определены в документе, включают предсказуемую, долгосрочную и постоянную поддержку безопасности и обороны Украины, в частности через миссии общей политики безопасности и обороны, а также более широкие обязательства в сфере безопасности.