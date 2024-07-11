Какие мощные возможности для нас откроет соглашение по безопасности с Польшей

Результаты визита президента Зеленского в Польшу как-то прошли мимо внимания нашего информационного сообщества. Но на самом деле мало кто понял их истинный смысл.

Важность соглашения по безопасности с Польшей

Во время визита Владимира Зеленского в Польшу между Украиной и Польшей было подписано соглашение "О сотрудничестве в сфере безопасности". Однако у нас оно промелькнуло почти таким себе "сквозняком", осталось только определение – "украинцы отнеслись к этому соглашению сдержанно".

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Эти результаты вполне заслуживают детальной оценки. Как по мне, наиболее значительными пунктами этого соглашения есть несколько очень важных вещей. Пункт, который предусматривает "очень тесную интеграцию" оборонных промышленностей двух стран (в частности развертывание оборонных производств на территории обоих государств – польских в Украине, украинских в Польше)

Пункт, предусматривающий "разработку механизма, в рамках которого Польша получит возможность поражать своими средствами ПВО российские средства воздушного нападения в воздушном пространстве Украины, если они движутся в сторону Польши". Согласно заявлению премьера Дональда Туска, Польша проведет по этому поводу обсуждение со своими союзниками по НАТО.

Если перевести на простой язык, то это означает, что Украина получит возможность создать целый ряд военно-промышленных хабов на своей территории. Они будут прикрыты с воздуха при участии ОПК одной из стран НАТО.

В дополнение, это позволит ВСУ провести стратегическую перегруппировку собственной системы ПВО. Куда именно и как именно, объяснять, конечно, я не буду.

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Конечно, это если пункты этого соглашения начнут реализовываться на практике. Скорее всего, так и будет, потому что практического смысла в просто подписании соглашения вообще не было бы.

Поляков, на усмотрение каждого, можно считать любыми – напыщенными, буйными, жадными и тому подобное. Но Польша принадлежит к тому немногочисленному перечню государств, которые были и есть нашими естественными, а не искусственными союзниками. Все это по одной простой причине – объективные геополитические условия существования Польского государства, а также его национальные интересы совпадают с нашими. Не полностью, конечно, но очень сильно. И это несмотря на всяких фермеров или зернотрейдеров.