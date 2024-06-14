Что для Украины означает историческое соглашение по безопасности с США и сможет ли Трамп его разорвать

13 июня отдельным пунктом программы Саммита G7, который принимает 5-звездочный отель Borgo Egnazia на Адриатическом побережье Италии, стало подписание соглашений по безопасности между США и Украиной. Большое соглашение подписывали лично президенты Байден и Зеленский. Договор уже поспешили назвать историческим, а также "самым сильным из всех соглашений, которые были между Украиной и США за время Независимости".

24 Канал объясняет, почему это действительно важный документ, а также прогнозирует последствия его принятия.

К теме Самое сильное и самое слабое соглашение одновременно, – политолог о договоренностях по безопасности с США

17-й договор с США: что это за гарантии для Украины

Соглашение с Соединенными Штатами стало 17-м по счету, которое заключила Украиной со своими союзниками. Впрочем, именно на договор с США украинцы ждали больше всего.

Полный текст соглашения между Украиной и США уже обнародован – с ним можно ознакомиться, в частности, на сайте президента Украины

Беглый анализ документа указывает, что там нет конкретных цифр, он не содержит точного указания ни на количество миллиардов долларов помощи, ни на количество истребителей F-16 и другой военной техники, необходимой Украине для продолжения сопротивления агрессору.

В этом соглашение существенно отличается от похожего договора по безопасности, заключенного между США и Израилем. Впрочем, там есть главное – указан срок 10 лет, на которые рассчитано соглашение.

То есть это фактические гарантии от главного союзника Украины не предать и в дальнейшем поддерживать. Все остальное, по сути, – только "рамочное соглашение", что может быть наполнено соответствующим и очень полезным содержанием, если будет, конечно, политическая воля. С обеих сторон.



Владимир Зеленский и Джо Байден в Италии / Фото Офиса Президента

Почему соглашение по безопасности с США так важно

Несколько месяцев назад мы увидели, что сильная политическая турбулентность в США может разрушить всю архитектуру отношений между двумя странами, и если для Вашингтона это была просто потеря лица и авторитета, то Украину американский кризис вообще поставил на грань выживания как государства.

Многомесячная задержка с помощью от главного союзника стоила Украине потери территории и тысяч человеческих жизней. Соглашение, подписанное Байденом и Зеленским 13 июня, призвано исключить повторение подобных кризисов и должно стать неким "страховым полисом" на будущее.

Стороны признают, что это Соглашение служит звеном к будущему членству Украины в Альянсе (НАТО – 24 Канал),

– статья 11 договора.

Этот "страховой полис" включает в себя четко прописанные шаги по поддержке Украины, он подтверждает действие всех предыдущих договоров в области безопасности, а также должен стать "проездным документом" для Украины на пути в НАТО.

Документ не содержит обязательств, предусмотренных 5-й статьей Вашингтонского договора о коллективной безопасности стран-членов НАТО.Джозеф Байден во время пресс-конференции особо подчеркнул, что



Историческое соглашение о безопасности с США подписано / Фото Офиса Президента

К счастью, Силы обороны Украины уже доказали свою эффективность и вполне способны победить россиян, но при условии, что будут иметь достаточно оружия и боеприпасов. Именно этот момент и призвано обеспечить и гарантировать новое соглашение.

Сможет ли Трамп аннулировать соглашение по безопасности с США

Будущие выборы президента США и потенциальная смена администрации в Белом доме в январе 2025 года – это то, что вызывает беспокойство всего мира, не только Украины.

Главная проблема Дональда Трампа – непредсказуемость, он по несколько раз во время речи меняет свои мысли, обещает все и всем и уже через минуту делает разворот на 180 градусов. Это его уникальный стиль, ограничить который могут только политические институты США. Собственно, мы уже видели, как это происходит во времена его президентства.

Украина попыталась выстроить такие механизмы, которые бы защищали соглашение от эксцессов. Договор будет зарегистрирован в ООН , чтобы он был официально введен в международный оборот.

, чтобы он был официально введен в международный оборот. Кроме того, соглашение содержит юридически обязывающую часть. Это главная победа украинской дипломатии.



Сможет ли Трамп отменить соглашение США по безопасности с Украиной / Фото NYT

Как заявил заместитель Офиса Президента Украины Игорь Жовква, документ будет подан на ратификацию в Конгресс, а там сейчас образовалась мощная проукраинская коалиция во главе с самим спикером Джонсоном, который за несколько месяцев превратился в мощного "ястреба" и большого друга Киева.

Для Украины это будет первое юридически обязывающее соглашение по безопасности. До сих пор все другие соглашения, которые Украина подписывала с партнерами, были только политически обязывающими. Поэтому американское соглашение будет юридически самым сильным,

– заместитель главы ОП, дипломатический советник Президента Украины Игорь Жовква объясняет важный нюанс.

Таким образом, Дональд Трамп, в случае своего избрания президентом, если вспомнит о своем давнем плане "мир за 24 часа" (за счет украинского суверенитета), будет иметь существенные препятствия. В частности, репутационные, поэтому он должен трижды подумать перед тем, если захочет отозвать соглашение.

Механизм выхода из договора есть, он прописан в самом соглашении и предусматривает письменное уведомление по дипломатическим каналам и 6 месяцев на вступление в силу.

То же самое касается Сената (пока он проукраинский) – напомним, верхняя палата Конгресса США имеет право наложить вето на решение президента.

Впрочем, скорее всего, Трамп не пойдет против воли большинства. Особенно во время, когда Россия направляет подводные лодки класса "Ясень", фрегаты класса "Адмирал Горшков" и спасательный буксир (на всякий случай) на Кубу, будто повторяя сценарий Карибского кризиса.

Россия решила действительно досадить США и не очень умно показала, что Америка в случае чего не отсидится в своем изоляционном коконе.

План победы: Украина больше не останется без помощи

В ситуации, когда военные корабли россиян находятся в нескольких сотнях морских миль от резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, а их "Ониксы", "Калибры" и "Цирконы" прямо угрожают всему югу США, решение о расторжении соглашения с тем, кто эффективно уничтожает твоего геополитического врага на воде, суше и в небе, является слишком экстравагантным даже для Дональда Трампа.

В этой ситуации должен взять слово сам Трамп, который обещал спонсорам своей кампании "бомбить Москву и Пекин". Такой вариант украинские дипломаты также просчитали – если Трамп снова станет президентом, он сможет использовать американо-украинское соглашение как "дорожную карту".

В договоре прописано наше (общее с США) видение справедливого завершения войны с Россией и зафиксированы все ключевые элементы Формулы мира. А именно:

восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины,

привлечение к ответственности страны-агрессора и ее военных преступников,

санкционное давление на Россию,

передача ее конфискованных активов в пользу Украины.

Таким образом, большое соглашение по безопасности с США – это очередной камень в стену обороноспособности Украины. Вместе с предыдущими соглашениями и решениями (в частности, о предоставлении 60 млрд долларов помощи от Конгресса), обязательствами союзников по ЕС, договоров с Канадой и Японией, а также свеженьким решением о кредите на 50 миллиардов долларов за счет сверхприбылей от российских суверенных активов – все это реальные гарантии, что Украина не только больше не останется один на один с агрессором, но и имеет четкий план действий на будущее.

Что важно, в соглашении с Америкой теперь зафиксировано, что будет поддержка Украины и во время войны, и во время мира. Реально долговременно. Мы одинаково видим мир – справедливый мир для нашего народа,

– Президент Украины Зеленский объясняет, чем важно соглашение по безопасности с США.



Владимир Зеленский во время встречи с Байденом / Фото ОП

Это, кстати, и является ответом на классический вопрос собеседований в крупные и успешные компании: "Кем вы видите себя через 5 (в данном случае даже 10) лет".