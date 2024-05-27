Испания подписала с Украиной соглашение по безопасности и предоставит еще 1 миллиард евро помощи

27 мая 2024, 17:28
Читати новину українською

Источник:

Владимир Зеленский

Во время встречи в Мадриде президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Испания стала десятым государством, которое подписало такое двустороннее соглашение с Украиной.

Читайте также США и Украина должны заключить соглашение о гарантиях безопасности: Блинкен раскрыл содержание документа

Значение соглашения

В этом году Испания предоставит Украине 1 миллиард евро военной помощи. Также речь идет о дополнительных 5 миллиардах евро на период 2024 – 2027 годов через Фонд помощи Украине в рамках Европейского фонда мира.

Гуманитарная помощь, экономическое восстановление и восстановление, поддержка украинских реформ на пути к членству в ЕС и НАТО и нашей Формулы мира, усиление санкций против России – все эти сферы сотрудничества изложены в нашем соглашении,
– сообщил Владимир Зеленский.

Подписанное соглашение прокомментировал и премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции. По его словам, Испания видит безопасность интегрированной, поэтому есть несколько сфер финансовая, военная, производства между Украиной и Испанией.

Мы сейчас подписали политический договор, который имеет очень важную роль. Это договор о будущем, и это пример нашей решимости, чтобы предоставить Украине все инструменты, чтобы обеспечить Украину стабильностью. Мы уже десятая страна, которая подписала такой договор с Украиной, как в рамках декларации G7 в прошлом году,
– сказал Санчес.

Премьер-министр Испании добавил, что поддержка, реконструкция, восстановление и разминирование – это те темы, которые охватывает договор.

Украина может подписать соглашение по безопасности с Евросоюзом

  • Журналисты Die Welt отметили, что послы Европейского союза уже согласовали проект двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и ЕС. Работу над ним планируют завершить до июля 2024 года.
  • В проекте текста содержатся положения, согласно которым ЕС обязуется провести консультации относительно потребностей Украины в течение 24 часов в случае новой агрессии против нее. Также в соглашении ЕС берет ответственность по предоставлению военной помощи, подготовке военных, разминированию и тому подобному.
  • В издании отмечается, что якобы еще есть отдельное положение, которое исключает прямое участие "военных стран ЕС" в боевых действиях. В разработке соглашения участвуют Киев и Европейская служба внешних дел.

Автор: Поліна Буянова