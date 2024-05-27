Испания подписала с Украиной соглашение по безопасности и предоставит еще 1 миллиард евро помощи
Источник:Владимир Зеленский
Во время встречи в Мадриде президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Испания стала десятым государством, которое подписало такое двустороннее соглашение с Украиной.
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Значение соглашения
В этом году Испания предоставит Украине 1 миллиард евро военной помощи. Также речь идет о дополнительных 5 миллиардах евро на период 2024 – 2027 годов через Фонд помощи Украине в рамках Европейского фонда мира.
Гуманитарная помощь, экономическое восстановление и восстановление, поддержка украинских реформ на пути к членству в ЕС и НАТО и нашей Формулы мира, усиление санкций против России – все эти сферы сотрудничества изложены в нашем соглашении,
– сообщил Владимир Зеленский.
Подписанное соглашение прокомментировал и премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции. По его словам, Испания видит безопасность интегрированной, поэтому есть несколько сфер финансовая, военная, производства между Украиной и Испанией.
Мы сейчас подписали политический договор, который имеет очень важную роль. Это договор о будущем, и это пример нашей решимости, чтобы предоставить Украине все инструменты, чтобы обеспечить Украину стабильностью. Мы уже десятая страна, которая подписала такой договор с Украиной, как в рамках декларации G7 в прошлом году,
– сказал Санчес.
Премьер-министр Испании добавил, что поддержка, реконструкция, восстановление и разминирование – это те темы, которые охватывает договор.
Украина может подписать соглашение по безопасности с Евросоюзом
- Журналисты Die Welt отметили, что послы Европейского союза уже согласовали проект двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и ЕС. Работу над ним планируют завершить до июля 2024 года.
- В проекте текста содержатся положения, согласно которым ЕС обязуется провести консультации относительно потребностей Украины в течение 24 часов в случае новой агрессии против нее. Также в соглашении ЕС берет ответственность по предоставлению военной помощи, подготовке военных, разминированию и тому подобному.
- В издании отмечается, что якобы еще есть отдельное положение, которое исключает прямое участие "военных стран ЕС" в боевых действиях. В разработке соглашения участвуют Киев и Европейская служба внешних дел.