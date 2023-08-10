Соглашение Путина и Пригожина развалилось, вагнеровцы могут вернуться в Россию: анализ ISW

Вагнеровцы уже могли начать выходить из Беларуси обратно в Россию. Аналитики предполагают, что это может свидетельствовать о том, что ряд договоренностей между Пригожиным и Путиным был нарушен.

Известно даже, что самопровозглашенный президент Беларуси отказался финансировать вагнеровцев. Кстати, из-за угрозы вагнеровцев, Польша и Литва направили дополнительные силы на границу с Беларусью.

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Вагнеровцы, вероятно, уже уходят из Беларуси

Аналитики напоминают слова российского инсайдерского источника, по данным которого, уже начался первый этап выхода вагнеровцев из Беларуси в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области России. Мол, перебрасывают их группами по 500–600 человек. Второй этап должен начаться после 13 августа.

Инсайдерский источник и источник, связанный с "Вагнером", предположили, что войска ЧВК "Вагнера" могут покинуть Беларусь из-за того, что президент Беларуси Александр Лукашенко отказался финансировать ЧВК "Вагнер", обнаружив, что Россия не будет платить за вагнеровцев, как он, очевидно, ожидал,

– написали в ISW.

В то же время аналитики американского Института изучения войны заявили, что сейчас не видят визуальных свидетельств ухода бойцов ЧВК "Вагнер" из Беларуси.

Однако источник сообщал, что вагнеровцы, которых не перебросили в Ливию, 6 августа "срочно" уехали в отпуск в Россию, однако обязались поддерживать связь, ведь в любой момент могут поступить новые приказы. Аналитики отмечают, что на момент публикации реальность этих претензий, как и будущее вагнеровцев, остаются непонятными.

Как в ISW анализируют ситуацию с вагнеровцами

Аналитики предполагают, что российский диктатор и дальше может быть обеспокоен угрозой, которую может нести Евгений Пригожин. Вот почему он стремится отделить его от наемников.

В то же время, приоритет Путина отделить Пригожина от вагнеровцев и желание сохранить боевой элемент боевиков, вероятно, противоречит целям российского министра обороны Сергея Шойгу. В частности, из-за амбиций последнего в отношении Африки и попытки установить полный контроль над российской армией в Украине.

Кроме того, аналитики ISW приходят к выводам, что российский диктатор может намереваться вернуть вагнеровцев в Россию:

чтобы способствовать уничтожению или реструктуризации ЧВК "Вагнер";

чтобы было легче обеспечить подчинение наемников минобороны России или полностью распустить организацию.

Существуют другие возможные результаты, по которым "Вагнер" будет восстановлен как унитарная боевая сила, напоминающая ее операции в Украине, хотя ISW не наблюдает никаких признаков по этому поводу, да и выглядит это маловероятным, исходя из имеющейся информации,

– заявили аналитики.

По их данным, крушение аспектов соглашения между вагнеровцами, Путиным и Лукашенко свидетельствует о том, что главе Кремля не удалось решительно решить проблемы, возникшие после мятежа Пригожина 24 июня. Особенно на фоне разных интересов Путина и Шойгу.

Аналитики отметили, что ситуация динамично развивается во все более сложной информационной среде. Ведь прямых комментариев от Пригожина или других вагнеровцев нет.