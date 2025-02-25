США и Украина близки к заключению соглашения, но в нем нет гарантий безопасности для Киева, – NYT

Украина и США приближаются к подписанию соглашения, которое предоставит Вашингтону долю в доходах Киева от природных ресурсов. Несмотря на то, что оно содержит более выгодные условия для Киева, оно все еще не предоставляет гарантий безопасности.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Как изменилось соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной

В понедельник, 24 февраля, Дональд Трамп заявил, что Украина и США близки к заключению соглашения, которое предоставит Вашингтону долю в доходах Киева от природных ресурсов.

В издании отметили, что версия соглашения, которую смогло получить издание в понедельник, содержала более выгодные условия для Украины, чем предыдущие проекты, но не включала гарантий безопасности, о которых Киев просил.

В то же время четыре человека, которые ознакомлены с ходом переговоров и говорили на условиях анонимности, рассказали, что условия соглашения могут еще измениться.

В издании поделились, что новый проект соглашения больше не содержит требования о передаче Украине 500 миллиардов долларов доходов от природных ресурсов, в частности нефти, газа и полезных ископаемых.

Также Украина больше не будет обязана возмещать США двойную стоимость будущей американской помощи, как это предполагалось в предыдущем проекте.

Однако в обновленном варианте соглашения, полученном изданием, все еще отсутствуют гарантии безопасности, которых Украина требовала для сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Заметим, что обновленный вариант соглашения предусматривает, что Трамп и Зеленский являются обязательными подписантами соглашения.

Чем уступит Украина согласно новым условиям

Согласно обновленным условиям проекта соглашения, Украина уступит половину своих доходов от будущей монетизации природных ресурсов. Эти доходы направят в фонд, в котором США будут иметь максимальный процент финансового участия, разрешенный американским законодательством, однако необязательно весь.

В издании отметили, что эти положения являются улучшением для Украины, ведь предыдущий проект соглашения, датированный субботой, 22 февраля, предусматривал, что США получат 100% доходов фонда, а Украина должна будет наполнять его за счет как текущих, так и будущих проектов по добыче природных ресурсов.

Зато в новом проекте соглашения указано, что фонд будет реинвестировать доходы в Украину, хотя точный процент пока неизвестен, а также что он будет создан для привлечения дополнительных инвестиций. В документе также указано, что США сохранят долгосрочную поддержку экономического развития Украины.

Кроме того, Белый дом утверждает, что само присутствие американских экономических интересов в Украине станет фактором сдерживания против будущей агрессии России, даже без конкретных гарантий, прописанных в соглашении.