Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Давид Шарп, отметив, что этот договор очень важен. Он добавил, что ничего подобного тому, что британцы могут вступить в войну за Украину, не предполагалось. Отметим, что договоренности подписали во время визита в Киев премьера Великобритании.

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"Что-то подобное может предполагаться только когда Украина вступит в НАТО. И не раньше. Поэтому эти соглашения и подписываются", – сказал Шарп.

Они приняты как частичная альтернатива вступлению Украины в Североатлантический альянс. Великобритания демонстрирует свою приверженность политике, которую начал еще экс-премьер Борис Джонсон. Речь идет о помощи для украинцев во всех сферах, связанных с безопасностью.

Кроме того, отмечается долгосрочность такого соглашения. И это очень важно, особенно, если подобные соглашения с Украиной подпишут другие страны Европы.

Цифры, которые озвучены на ближайший финансовый год – 2,5 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи, перечень номенклатуры вооружения – все это очень важно,

– подчеркнул военный эксперт.

Также в договоре говорится о помощи в разведывательной информации, боевой подготовке украинских военных, содействии в развитии украинского ВПК и о кибербезопасности.

Твердые намерения

"Это "гарантиями безопасности" неправильно называть. На мой взгляд, это – декларация о твердых намерениях британцев. Не стоит этим пренебрегать. Тем более, если присоединятся другие", – добавил Давид Шарп.

Важно понимать, что речь идет не о коммерческом контракте, когда стороны имеют четкие двусторонние обязательства, а о добровольных обязательствах Великобритании.

Это в общем-то одностороннее обязательство, за нарушение которого не бывает санкций. Надо быть готовыми и уметь пытаться предупредить, чтобы не произошли те или иные изменения во внешней политике Великобритании, из-за которых она решила бы изменить свой подход,

– подчеркнул военный эксперт.

Соглашение между Украиной и Великобританией