Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Давид Шарп, зауваживши, що цей договір дуже важливий. Він додав, що нічого подібного з тим, що британці можуть вступити у війну за Україну, не передбачалося. Зазначимо, що домовленості підписали під час візиту до Києва прем'єра Великої Британії.
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"Щось подібне може передбачатися лише коли Україна вступить у НАТО. І не раніше. Тому ці угоди й підписуються", – сказав Шарп.
Вони ухвалені як часткова альтернатива для вступу України у Північноатлантичний альянс. Велика Британія демонструє свою прихильність політиці, яку розпочав ще експрем'єр Борис Джонсон. Мовиться про допомогу для українців у всіх сферах, які пов'язані з безпекою.
Окрім того, наголошується на довгостроковості такої угоди. І це – дуже важливо, особливо, якщо подібні угоди з Україною підпишуть інші країни Європи.
Цифри, які озвучені на найближчий фінансовий рік – 2,5 мільярди фунтів стерлінгів військової допомоги, перелік номенклатури озброєння – все це дуже важливо,
– наголосив військовий експерт.
Також в угоді мовиться про допомогу у розвідувальній інформації, бойову підготовку українських військових, сприяння у розвитку українського ВПК та про кібербезпеку.
Тверді наміри
"Це "гарантіями безпеки" неправильно називати. На мій погляд, це – декларація про тверді наміри британців. Не варто цим нехтувати. Тим паче, якщо долучаться інші", – додав Давид Шарп.
Важливо розуміти, що йдеться не про комерційний контракт, коли сторони мають чіткі двосторонні зобов'язання, а про добровільні зобов'язання Великої Британії.
Це загалом одностороннє зобов'язання, за порушення якого не буває санкцій. Треба бути готовими та вміти намагатися попередити, щоби не відбулися ті чи інші зміни у зовнішній політиці Великої Британії, через які вона б вирішила змінити свій підхід,
– наголосив військовий експерт.
Угода між Україною та Великою Британією
- Володимир Зеленський 12 січня підписав із британським прем'єром угоду у сфері безпеки на 10 років. Договір діятиме до вступу української держави в Альянс.
- Ріші Сунак зауважив, що ця угода формалізує безпекові домовленості, які є нині. А також гарантує, що підтримка є довгостроковою. Він наголосив, що після того, як завершиться війна Росії проти України, є компонент, який запобігає новому нападу країни-агресорки.
- Президент України зазначив, що у разі повторення агресії передбачений час для консультації з партнерами. Глава держави додав, що, якби такі гарантії надали у 1991-му році, то війни з Росією не було б.
- Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква наголосив, що підписаний договір між країнами стане неприємним сюрпризом для Росії.