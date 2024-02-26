Насколько эффективны соглашения по безопасности: Ступак оценил договоренности Украины с партнерами
Украину продолжают поддерживать страны мира в противостоянии агрессии России. Киев не только получает военную помощь от партнеров, но и подписывает соглашения по гарантии безопасности с государствами-членами НАТО.
Ранее Украина подписала договоры о сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией, Францией, Германией, Данией. А во вторую годовщину полномасштабного вторжения Владимир Зеленский заключил соглашения с главами Канады и Италии. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сказал 24 Каналу, что соглашения по безопасности, которые подписывает Украина с западными государствами, принесут нашей стране большую пользу.
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Ускорят помощь Украине
Соглашения по безопасности, которые Украина принимает с западными государствами, должны действовать в течение 10 лет, они содержат положения о военной поддержке Украины, предоставлении техники, оборудования, оружия, обучении украинских военных, помощи в послевоенном развитии нашей страны.
Межгосударственные соглашения с отдельными странами смогут нам помочь. Украина получит доступ к технологиям, к документам, как принимаются решения в НАТО и вообще в европейских странах. В частности, насколько быстро имплементируются бизнес-решения в государственные учреждения, в частности относительно того, как уменьшить уровень коррупции,
– отметил экс-сотрудник СБУ.
В рамках этих соглашений по безопасности решения по поддержке Украины должны приниматься оперативно.
"Чем меньше стран вовлечено в решение вопросов, тем быстрее будут приниматься решения в частности о выделении помощи денежной, гуманитарной, или военной", – подчеркнул Иван Ступак.
В то же время он отметил, что организациям, в частности НАТО, в состав, которых входит много стран, сложнее и дольше решать важные вопросы.
Ступак напомнил, что 5 статья НАТО (предусматривает оказание помощи со стороны других членов Альянса, если один из его участников подвергся военной агрессии – 24 Канал) была активирована всего один раз – после теракта, который совершила "Аль-Каида" в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
"Сейчас это также не сработает, потому что у жителей Баден-Бадена и Валенсии, к сожалению, нет желания собирать вещи и ехать воевать под Авдеевку", – предположил экс-сотрудник СБУ.
Больше о соглашениях по безопасности, которые заключила Украина
- В договоре с Великобританией в частности предусмотрено обеспечение обороноспособности Украины, поддержка развития морского флота, политическое сотрудничество, помощь в послевоенном восстановлении.
- Франция после подписания с Украиной договора по безопасности в 2024 году должна предоставить до 3 миллиардов евро дополнительной помощи. В то же время Олаф Шольц, после заключения соглашения с Владимиром Зеленским, заявил, что Германия в 2024 году готова потратить на поддержку Украины 15 миллиардов евро.
- Дания, в рамках подписанного с Украиной соглашения, будет помогать в разминировании, планирует предоставить беспилотники, средства связи, радары и оборудование для обнаружения. Кроме того, предоставит истребители F-16, а также боеприпасы, тренажеры, обучение, обслуживание,
- В соглашениях с Канадой и Италией говорится также о военной поддержке, сотрудничество в вопросах обороны, реагирования в случае повторного вторжения России.