Украина и ЕС могут подписать соглашение о гарантиях безопасности до конца июня, –источник

Уже до конца июня Евросоюз и Украина могут подписать соглашение о гарантиях безопасности. Соответствующее подписание обсудят во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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Когда Украина и ЕС подпишут соглашение о гарантиях безопасности

Подписание соглашения по безопасности обсудят во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник. Однако, пока неизвестно удастся ли министрам подписать этот документ во время встречи. Высокопоставленный источник отмечает, что страны-члены ЕС очень близки к этому решению.

Если документ не подпишут на уровне министров, то его могут непосредственно передать на рассмотрение лидеров во время саммита ЕС 27 – 28 июня.

Есть еще несколько вещей, которые необходимо согласовать. Я не могу сказать, произойдет ли это до (заседания – 24 канал) Европейского Совета. Однако, если это произойдет во время Евросовета, я не удивлюсь,

– отметил источник.