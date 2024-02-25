Для России все становится понятно: почему для Украины так важны соглашения по безопасности

Украина подписала уже 7 договоренностей по безопасности с союзниками. Они действительно существенно смогут помочь Украине в борьбе с Россией, а кроме того и интегрировать наше государство в европейское сообщество.

Количество стран, которые еще подпишут соглашения по безопасности с Украиной, увеличится. Это показывает серьезность намерений партнеров по безопасности ситуации не только в Украине, но и в мире. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

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Важность соглашений по безопасности

Украина уже подписала несколько мощных соглашений по безопасности со странами-партнерами. Фактически Киев создает вокруг себя альянс вроде НАТО, однако, конечно, без знаменитой 5 статьи.

Это очень рациональные и правильные действия. Важно, что эти соглашения имеют много общих вещей. Фактически в каждом соглашении с каждой страной зафиксированы реальные финансовые обязательства минимум на 4 года. Сами же соглашения – на 10 лет,

– отметил Олег Рыбачук.

Кроме того, в соглашениях говорится о совместном производстве оружия, а также в них признана территориальная целостность Украины в пределах границ 1991 года. Ни одна из стран, подписавшая соглашение, не ставит под сомнение, что территории, которые временно захватила Россия, останутся ее частью.

"Для России все становится понятно. Эта тенденция будет только расширяться (подписание с Украиной соглашений по безопасности – 24 Канал). В них есть много политического. Это соглашение отличается от подобных тем, что создано в новых реалиях – когда мир понимает угрозу России, а Путин больше не является неприкосновенным. Поэтому, когда выстраивается такой альянс, он будет интегрировать Украину в европейское сообщество", – объяснил Рыбачук.

В частности, президент Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен, находясь 24 февраля в Киеве, заявила, что лучшая формула безопасности Украины – это ее членство в ЕС. Как раз 10-летние соглашения по безопасности и приближают Украину к этому.

Какие соглашения по безопасности уже подписала Украина