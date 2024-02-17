"Это фактически НАТО": соглашения по безопасности Украины с партнерами вызвали у россиян истерику

Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности уже с тремя странами-союзниками. Это довольно мощные договоренности, которые помогут нашей стране эффективнее бороться с врагом.

Политолог Тарас Загородний в разговоре с 24 Каналом отметил, что самым важным в этих гарантиях безопасности является военная поддержка, на которую партнеры ежегодно будут выделять немалые суммы. Кроме того, хорошим показателем является и то, что это долгосрочные соглашения.

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Важность подписанных соглашений с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Францию и Германию, где с лидерами этих государств подписал гарантии безопасности для Украины.

Это очень хорошие соглашения, то, что обещали Зеленскому во время вильнюсского саммита. Это, кстати, то, что вызвало у россиян истерику, потому что они понимают, о чем говорится. Это фактически НАТО только без 5 статьи и без обещания воевать за Украину,

– пояснил Тарас Загородний.

Говорится о долгосрочной поддержке Украины на 10 лет. К слову, подобное соглашение в январе этого года подписали с Великобританией. В документе указано, что эта поддержка будет действовать до вступления нашего государства в НАТО.

Саммит НАТО в Вильнюсе

11 июля 2023 года в Вильнюсе состоялся саммит НАТО. На нем Украина ожидала получить приглашение в Североатлантический Альянс. Вместо этого союзники предложили нам отмену ПДЧ, который сокращает путь в НАТО и убирает манипуляции о "реформах".

Кроме того, важным достижением саммита стали индивидуальные гарантии безопасности от стран G7. Они должны действовать до того времени, пока Украина не станет членом НАТО.

"Важно, что говорится о военной поддержке! То есть Германия дает примерно 7 миллиардов, британцы – 3 миллиарда, французы, думаю, тоже 3. Если учесть все 30 стран, которые обязуются помогать Украине, то будут выделять нам около 30 миллиардов в год", – подытожил политолог.

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