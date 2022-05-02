Согласовали две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну из Мариуполя

Украинская сторона продолжает делать все возможное, чтобы эвакуировать граждан из Мариуполя. Так, стало известно о двух дополнительных локациях, где будут собирать людей для вывоза на безопасную территорию.

Как отмечают в Мариупольском городском совете, из города будут вывозить еще из двух точек. Это стало возможным благодаря поддержке в том числе ООН и Красного Креста.

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2 мая продолжат эвакуировать людей из Мариуполя

Известно, что эвакуационная колонна, которая отправится из Мариуполя, будет подбирать людей в двух локациях. Речь идет о поселке Мангуш, а также Луначарском кольце возле Бердянска.

Кроме того, желающие смогут присоединиться к эвакуации на собственном транспорте. Для этого нужно будет ехать в конце колонны.

Если у вас остались родственники или знакомые там, пытайтесь связаться с ними и передать информацию о возможной эвакуации,

– призывают в городском совете.

Что известно об эвакуации из Мариуполя

Напомним, чтос 07:00 запланирована эвакуация. Местом сбора желающих выехать является

До последнего российская сторона срывала эвакуацию мирного населения из Мариуполя. В то же время, жители города выезжали на свой страх и риск, используя собственные автомобили. Теперь же стал возможным организованный вывоз жителей.

Так, за минувшие сутки удалось эвакуировать более 100 человек с комбината "Азовсталь", который ежедневно обстреливали российские оккупанты. Владимир Зеленский подчеркнул, что организация таких эвакуационных коридоров – один из элементов переговоров.

В то же время министр Ирина Верещук подчеркнула, что Украина будет бороться за каждого воина и гражданского в Мариуполе. Сама же операция по вывозу не завершится, пока не будут достигнуты цели нашей стороны. Речь идет о спасении жизней людей.

Защитники Мариуполя уже показали уникальные кадры спасения людей с комбината "Азовсталь". Так, бойцы полка "Азов" во главе с командиром Денисом Прокопенко выполнили чрезвычайно важную часть работы. Благодаря им, не в последнюю очередь, удалось безопасно вывезти более сотни человек из-под обстрелов.

В то же время следует помнить о коварстве российских оккупантов. Как только последний гражданский покинул "Азовсталь", захватчики снова открыли огонь. Об этом во время телемарафона рассказал полковник Денис Шлега.

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