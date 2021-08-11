Украинцы оценили статью Путина об едином народе: данные опроса
Источник:Центр Разумкова
Более 70% украинцев заявили, что не согласны с тезисами статьи Владимира Путина о единстве украинцев и россиян. Что интересно, наибольшая доля тех, кто все же согласен с мнением главы Кремля, среди людей пожилого возраста.
Мнение украинцев о статье Путина
Лишь 12,5% населения Украины соглашаются, что украинский и российский народы едины. Что интересно, с таким утверждением в основном не согласны даже жители Востока.
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Утверждение о единстве народов считают абсурдным даже 55,4% русскоязычного населения и 46% этнических россиян в Украине.
Отношение избирателей к "единому народу"
- "Европейская Солидарность" – 92,1% опрошенных избирателей не разделяют мнение Путина, а 2,8% – согласны с ним,
- ВО "Батькивщина" – 81,8% – не согласны, 8,5% – согласны;
- "Слуга народа" – 79,5% – не согласны, 5,8% – согласны;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 40,3% – не согласны, 32,9% – согласны.
С тезисом Путина о том, что современная Украина ограбила исторические земли России не согласны 77,9% этнических украинцев, в то же время 55,7% этнических россиян считают, что так оно и есть. Кстати, и большая часть русскоязычного населения также придерживается этого мнения.
Что известно об опросеИсследование проводилось в течение 29 июля – 4 августа. Во время него методом "лицом к лицу" опросили 2 019 совершеннолетних жителей всех регионов Украины, кроме временно оккупированных. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Маразматичная статья Путина: главное
- Статью главы Кремля опубликовали на сайте президента России на украинском языке.
- В своей писанине Путин исказил все факты и заявил, что Украину якобы помогли создать большевики, фактически ограбив этим Россию.
- По словам президента страны-агрессора, русский, украинский и белорусский народ являются единым. Россия, мол, "сделала все, чтобы остановить братоубийство".