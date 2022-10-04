Согласовывала ли Украина с НАТО свою заявку перед подачей: объяснение Жданова

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на членство в НАТО. Михаил Подоляк заверил, что это решение было принято после консультаций со специалистами НАТО.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что существует два варианта принятия такого решения, которые равнозначны и оба имеют право на существование.

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Первый, по словам Олега Жданова – Украина действительно согласовала заявку на вступление в НАТО с Великобританией и США, в таком случае это был согласованный шаг, который стал рычагом давления на Россию по сдерживанию в применении ядерного оружия.

То есть, заявка от Украины "на столе", а как только Россия начинает угрожать ядерным оружием – ее начинают прорабатывать и по ускоренной процедуре все происходит.

– предполагает эксперт.

И еще один вариант, по мнению военного эксперта – такое решение было рекомендацией от СНБО, для того, чтобы обезопасить себя от российского ядерного оружия, или же наша власть решила сыграть в свою игру.

Детальнее о том, согласовала ли Украина заявку на вступление в НАТО: смотрите видео

"В чем могла быть игра – наша власть могла еще раз обратиться в Альянс с прямым вопросом: берете или не берете", – отмечает Жданов.

По словам полковника запаса, теперь понятно, почему сразу после выступления Путина Эрдоган выступил с заявлением к кремлевскому диктатору, чтобы тот оставил "еще один шанс для переговорного процесса в Анкаре".

Что нужно знать о вступлении Украины в НАТО

30 сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина уже прошла свой путь в НАТО и подает заявку в Североатлантический альянс. Переговоры продолжались уже некоторое время, и сегодня Альянс уже готов по-другому воспринимать Украину.

После этого лидеры 9 стран НАТО в Восточной и Центральной Европе отметили поддержку суверенитета нашего государства и призвали увеличить военную помощь Украине. Кроме того, они акцентировали внимание на поддержке решения Бухарестского саммита НАТО 2008, на котором тогдашний Генсек Яап де Хооп Схеффер заявил, что Украина и Грузия в будущем станут членами НАТО.

В Пентагоне назвали обязательное условие вступления Украины в Североатлантический альянс. Главное – коллективное решение всех государств-членов.