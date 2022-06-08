"Сохраняя лицо" Путина, Меркель потеряла свое, – Давыдюк в эфире "разнес" немецкую элиту

Ангела Меркель заявила, что не считает себя виновной в развязывании полномасштабной войны России против Украины. Однако подыгрывая Владимиру Путину и "сохраняя его лицо", бывший канцлер Германии потеряла свое.

Об этом в эфире 24 канала заявил политолог Николай Давыдюк . По его словам, проблема в том, что немецкие элиты очень любят главу Кремля и российские деньги.

Меркель не считает себя виновной в том, что Россия напала на Украину

"Меркель, отбывшая чудесные 15 лет у власти, "потеряла свое лицо", дав Путину возможность напасть на Украину, построив "Северный поток-2", не впустив Украину в НАТО. Подыгрывая и "сохраняя лицо" Путину, она потеряла свое" , – заявил политолог.

По словам Давидюка, сейчас Германия скорее выступает за дружбу Берлина и Москвы. Это их главный альянс.

Николай Давыдюк Политолог Не Евросоюз пока главный для Германии. ЕС для них – это рынок сбыта. А вот их главный политический союз – это Москва, к сожалению.

Давидюк также считает, что Ангела Меркель, Олаф Шольц и Герхард Шредер – это представители немецкой элиты еще 20 века, ведь у них не произошло "перезагрузки".

Население Германии – на стороне Украины

Впрочем, как отметил Давидюк, нельзя сказать, что Германия сейчас не является партнером Украины.

Просто у власти в Германии есть непартнерские в Украине политики. При этом проблема,

– подчеркнул политолог.

В то же время, украинская сторона имеет большую поддержку среди населения Германии. Согласно социологическому исследованию Французского института общественного мнения, вступление Украины в Евросоюз поддерживают 70% немцев.

Также следует отметить, что после начала полномасштабной войны немцы неоднократно организовывали митинги в поддержку Украины. Они призвали мир приостановить злость России.

Меркель дала большое интервью

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель дала первое публичное интервью после полномасштабного вторжения России. Она высказалась о войне, Украине и Владимире Путине.

Меркель заявила, что не считает себя виновной в том, что Россия напала на Украину. Она подчеркнула, что не планирует извиняться.

Бывший канцлер заметила, что оккупация Крыма была для нее глубоким ударом. По ее словам, она якобы уже тогда понимала, что Владимир Путин – не желающий добра.

Полномасштабную войну Меркель назвала "большой ошибкой России". Эксканцлер отметила, что нет никаких оправданий тому, как страна-агрессор игнорирует международное право.

Меркель отреагировала на вопрос о нежелании запустить процесс вступления Украины в НАТО в 2008 году. По ее словам, тогда государство "было другим, сильно разделенным во внутренней политике". Сейчас Владимир Зеленский смело искореняет коррупцию.

Давидюк в эфире 24 канала "разнес" немецкую элиту: смотрите видео