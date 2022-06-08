"Сохраняя лицо" Путина, Меркель потеряла свое, – Давыдюк в эфире "разнес" немецкую элиту
Ангела Меркель заявила, что не считает себя виновной в развязывании полномасштабной войны России против Украины. Однако подыгрывая Владимиру Путину и "сохраняя его лицо", бывший канцлер Германии потеряла свое.
Об этом в эфире 24 канала заявил политолог Николай Давыдюк . По его словам, проблема в том, что немецкие элиты очень любят главу Кремля и российские деньги.
Меркель не считает себя виновной в том, что Россия напала на Украину
"Меркель, отбывшая чудесные 15 лет у власти, "потеряла свое лицо", дав Путину возможность напасть на Украину, построив "Северный поток-2", не впустив Украину в НАТО. Подыгрывая и "сохраняя лицо" Путину, она потеряла свое" , – заявил политолог.
По словам Давидюка, сейчас Германия скорее выступает за дружбу Берлина и Москвы. Это их главный альянс.
Не Евросоюз пока главный для Германии. ЕС для них – это рынок сбыта. А вот их главный политический союз – это Москва, к сожалению.
Давидюк также считает, что Ангела Меркель, Олаф Шольц и Герхард Шредер – это представители немецкой элиты еще 20 века, ведь у них не произошло "перезагрузки".
Население Германии – на стороне Украины
Впрочем, как отметил Давидюк, нельзя сказать, что Германия сейчас не является партнером Украины.
Просто у власти в Германии есть непартнерские в Украине политики. При этом проблема,
– подчеркнул политолог.
В то же время, украинская сторона имеет большую поддержку среди населения Германии. Согласно социологическому исследованию Французского института общественного мнения, вступление Украины в Евросоюз поддерживают 70% немцев.
Также следует отметить, что после начала полномасштабной войны немцы неоднократно организовывали митинги в поддержку Украины. Они призвали мир приостановить злость России.
Меркель дала большое интервью
- Бывший канцлер Германии Ангела Меркель дала первое публичное интервью после полномасштабного вторжения России. Она высказалась о войне, Украине и Владимире Путине.
- Меркель заявила, что не считает себя виновной в том, что Россия напала на Украину. Она подчеркнула, что не планирует извиняться.
- Бывший канцлер заметила, что оккупация Крыма была для нее глубоким ударом. По ее словам, она якобы уже тогда понимала, что Владимир Путин – не желающий добра.
- Полномасштабную войну Меркель назвала "большой ошибкой России". Эксканцлер отметила, что нет никаких оправданий тому, как страна-агрессор игнорирует международное право.
- Меркель отреагировала на вопрос о нежелании запустить процесс вступления Украины в НАТО в 2008 году. По ее словам, тогда государство "было другим, сильно разделенным во внутренней политике". Сейчас Владимир Зеленский смело искореняет коррупцию.
Давидюк в эфире 24 канала "разнес" немецкую элиту: смотрите видео