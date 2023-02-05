Чуть ли не на уровне с Западом: внутри России Украине помогает неожиданный "союзник"

У Украины внутри России есть неожиданный союзник. Этот союзник помогает нашему государству чуть ли не на уровне с Западом.

Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Между прочим, сообщается, что некоторые скандалы в Минобороны Украины инспирировала Россия.

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Попытки наступления будут

Яковенко рассказал, что попытки наступления России будут. Путин будет пытаться наступать по всей линии фронта. Главный удар он готовит на Донецком направлении. Кроме того, может задеть и Сумскую область, чтобы снова наступать на Киев, кроме того, говорят о Запорожском и Харьковском направлениях.

Реальных ресурсов для того, чтобы наступать, у Путина сейчас нет. Да, ему удалось мобилизовать дополнительно примерно 300 тысяч человек, есть еще определенные ресурсы, которые он может подобрать. Но проблема заключается в том, что у Украины, кроме Запада, очень хороший, надежный, верный и мощный союзник внутри России,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Он добавил, что этот союзник – это российская коррупция. Этот союзник по своему потенциалу не уступает Западу и НАТО. Благодаря ему резервы для обеспечения российских войск опустошены. Поэтому мобилизовать можно и миллион, но нет для них вооружения и элементарной формы.

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Кадровая политика Путина

По словам российского оппозиционного журналиста, еще один союзник Украины - кадровая политика Путина. Рогозин – это подарок. Он развалил Роскосмос – основу для основы путинской армии – ВКС. Также Путин назначил Медведева контролировать процесс перевооружения русской армии.

"Когда он появляется на военных заводах в кожаном плаще, это выглядит очень смешно. То есть, вот эти 2 внутренних союзника – коррупция и кадровая политика. Я думаю, что благодаря этому такого сильного масштабного наступления все-таки не будет", – заметил Яковенко.

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