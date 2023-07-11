Союзники согласовали формулировку относительно интеграции Украины в Альянс, – Байден
Союзники по НАТО на саммите в Вильнюсе согласовали формулировку по интеграции Украины в Альянс. Страны НАТО согласовали предложения, предложенные генсеком Йенсом Столтенбергом.
Об этом президент США Джо Байден сказал во время совместного выступления с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, информирует 24 Канал. Лидер США отметил, что сейчас "критический момент" для Украины и вопрос НАТО.
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Страны НАТО согласовали формулировку Столтенберга
Это очень важный, критический момент для Украины и вопрос НАТО, к которому вы продолжаете стремиться... Ваше лидерство (Байден обратился к Столтенбергу – 24 Канал) действительно имеет значение. Мы согласовали формулировки, которые вы предложили, которые имеют отношение к присоединению Украины к НАТО,
– заявил Байден.
Ранее Столтенберг сообщил, что 12 июля в Вильнюсе пройдет инаугурационный саммит НАТО. Именно на нем члены Альянса предложат план вступления Украины в НАТО.
По его словам, процесс вступления нашей страны в НАТО будет не двухэтапным, а одноэтапным. Столтенберг объяснил, что двухэтапный процесс означает ПДЧ, который союзники согласились отменить для Украины.
Одноэтапный процесс вступления подразумевает подписание протокола о членстве и его ратификация всеми членами Альянса. В то же время Столтенберг заявил, что у Альянса многолетняя программа перехода Украины на стандарты НАТО.
В то же время, Столтенберг в Вильнюсе уклонился от вопроса, возможно ли в коммюнике саммита приглашение Украине присоединиться к НАТО. Он ответил, что сейчас идет завершающая работа по итоговому заявлению.
Генсек сказал, что в коммюнике "будет сильное сообщение для Украины".
Зеленский раскритиковал членов НАТО
- Президент Владимир Зеленский, который вечером прибудет в Вильнюс, раскритиковал страны НАТО. Президент заявил, что это беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины в НАТО.
- Глава государства отметил, что Украине предлагают странную формулировку об "условиях" даже для приглашения. Зеленский считает, что у НАТО нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса.
- При этом он подчеркнул, что у союзников остается "возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах с Россией".