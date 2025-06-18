Владимир Огрызко, украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007 - 2009), объяснил в разговоре с 24 Каналом, кого в международных отношениях можно считать союзником. К слову, глава Пентагона Пит Гегсет принял решение перенаправить подрывники к ракетам, которые были предназначены Украине, американскому контингенту на Ближнем Востоке.

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США боялись, что Россия обидится

Огрызко подчеркнул, что в основах международного права четко указано, если заключается обязывающее соглашение о, например, взаимной помощи, это является гарантией безопасности. Таким соглашением является, в частности, Вашингтонский договор НАТО, согласно которому стороны договорились о том, что в случае нападения на одну из них, все остальные помогают ей отражать эту агрессию.

Однако у Украины таких договоров с нашими европейскими друзьями и с американцами нет,

– подчеркнул дипломат.

Он вспомнил как в 2008 году во времена, когда он возглавлял МИД Украины, после того, как Россия напала на Грузию, получил разрешение от президента Ющенко заключить с Вашингтоном двустороннее соглашение о предоставлении Украине гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов Америки.

Однако тогда Белый дом не одобрил это соглашение, ведь боялся, что Кремль может обидеться на американцев. Тогдашнему госсекретарю США Кондолизе Райс Огрызко сказал, что следующей будет Украина. Она рассмеялась и ответила, что Россия никогда не нападет на крупнейшую страну Европы.

Теперь мы видим, до чего доводит наивность и неумение понять, что из себя представляет тот объект, с которым общаешься. Сегодня имеем этот результат,

– отметил экс-министр иностранных дел.

Поэтому, как пояснил Владимир Огрызко, если есть серьезные международно закрепленные обязательства со страной, тогда она – союзник. Если просто подписывается соглашение о сотрудничестве, то это – партнер.

Украина, добавил он, подписала много соглашений о безопасности с разными странами, но они таковыми не являются, хоть и имеют важное значение. Однако в них нет обязательств, что в случае нападения на Украину, государство, подписавшее это соглашение, вступит в войну на нашей стороне.

Отметим, что в случае, если США не будут оказывать помощь в поддержке украинской ПВО и предоставлении боеприпасов к ним, то по словам главного редактора Defense Express Олега Каткова, это будет "максимально угрожающе" для Украины.

Катков предположил, что без боеприпасов для ЗРК Patriot наша страна вернется к состоянию 2022 года, когда Силы обороны не имели возможности сбивать российские баллистические ракеты "Кинжал" и "Искандер-М", а также высокоскоростные Х-22 и Х-32. Однако сегодня Россия еще использует северокорейские ракеты KN-23, что повышает угрозу для Украины.