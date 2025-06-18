Володимир Огризко, український дипломат, міністр закордонних справ України (2007 - 2009), пояснив в розмові з 24 Каналом, кого у міжнародних відносинах можна вважати союзником. До слова, глава Пентагону Піт Гегсет ухвалив рішення перенаправити підривники до ракет, які були призначені Україні, американському контингенту на Близькому Сході.

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США боялись, що Росія образиться

Огризко підкреслив, що в основах міжнародного права чітко зазначено, якщо укладається зобов'язуюча угода про, наприклад, взаємну допомогу, це є гарантією безпеки. Такою угодою є, зокрема, Вашингтонський договір НАТО, відповідно до якого сторони домовилися про те, що у разі нападу на одну з них, всі інші допомагають їй відбивати цю агресію.

Однак в України таких договорів з нашими європейськими друзями та з американцями немає,

– наголосив дипломат.

Він згадав як у 2008 році за часів, коли очолював МЗС України, після того, як Росія напала на Грузію, отримав дозвіл від президента Ющенка укласти зі Вашингтоном двосторонню угоду про надання Україні гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки.

Однак тоді Білий дім не схвалив цю угоду, адже боявся, що Кремль може образитися на американців. Тодішньому держсекретарю США Кондолізи Райс Оризко сказав, що наступною буде Україна. Вона розсміялася і відповіла, що Росія ніколи не нападе на найбільшу країну Європи.

Тепер ми бачимо, до чого доводить наївність та невміння зрозуміти, що з себе уявляє той об'єкт, з яким спілкуєшся. Сьогодні маємо цей результат,

– відзначив ексміністр закордонних справ.

Тому, як пояснив Володимир Огризко, якщо є серйозні міжнародно закріплені зобов'язання з країною, тоді вона – союзник. Якщо просто підписується угода про співпрацю, то це – партнер.

Україна, додав він, підписала багато угод про безпеку з різними країнами, але вони такими не є, хоч і мають важливе значення. Однак в них немає зобов'язань, що в разі нападу на Україну, держава, що підписала цю угоду, вступить у війну на нашому боці.

Зазначимо, що у разі, якщо США не надаватимуть допомогу в підтримці української ППО та передачі боєприпасів до них, то за словами головного редактору Defense Express Олега Каткова, це буде "максимально загрозливо" для України.

Катков припустив, що без боєприпасів для ЗРК Patriot наша країна повернеться до стану 2022 року, коли Сили оборони не мали можливості збивати російські балістичні ракети "Кинджал" та "Іскандер-М", а також високошвидкісні Х-22 і Х-32. Однак сьогодні Росія ще використовує північнокорейські ракети KN-23, що підвищує загрозу для України.