Солдат КНДР обворовывал россиян и продавал их вещи: ССО перевели новые записки рядового Джонга

Силы специальных операций продолжают переводить отрывки из трофейного дневника северокорейского спецназовца. В новых записках вояка КНДР признался, что обокрал российских военных в Курской области и продавал краденое.

Это уже вторая запись в записной книжке северокорейского спецназовца, где он рассказывает о своих нарушениях, сообщает 24 Канал со ссылкой на ССО.

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В новых записках Джонг признается в кражах

Так, в пятых записках Гьонг Хонг Джонг не говорит, что именно украл и в каком количестве, но из них следует, что кто-то разоблачил его за кражей. Эта страница называется "Месячный жизненный отчет (признание)".

По словам Джонга, "уважаемый главнокомандующий Ким" приказал им "ни в коем случае не унижать честь родины, одновременно проявлять силу и храбрость спецназа".

Во время работы в казарме, я думал, что никто не следит за мной и положил в карман вещи россиян. Моя вина в том, что я не следовал команде главнокомандующего и украл вещь, которая принадлежит другой стране. Это могло бы вызвать серьезные последствия для наших командиров,

– пишет корейский спецназовец.

Кроме этого, в записях Джонг пообещал больше не торговать чужими вещами. Он заверил, что будет героически наступать в первых рядах и уничтожать врагов.

Записка Гьонг Хонг Джонга из Курской области / фото ССО

Пока воины ССО продолжают уничтожать военных из Северной Кореи на Курщине, их специалисты занимаются переводом других записей из трофейного блокнота.

Ранее 24 Канал публиковал первую часть "записок рядового Джонга". В них Гьонг Хонг Джонг поздравлял своего друга с днем рождения, неосторожно рассекретив свое пребывание.