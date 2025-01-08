Це вже другий запис в нотатнику північнокорейського спецпризначенця, де він розповідає про свої порушення, повідомляє 24 Канал з посиланням на ССО.

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У нових записках Джонг зізнається у крадіжках

Так, у п'ятих записках Гьонг Хонг Джонг не каже, що саме вкрав та в якій кількості, але з них випливає, що хтось викрив його за крадіжкою. Ця сторінка має назву "Місячний життєвий звіт (зізнання)".

За словами Джонга, "шановний головнокомандувач Кім" наказав їм "у жодному разі не принижувати честь батьківщини, водночас проявляти силу і хоробрість спецназу".

Під час роботи в казармі, я думав, що ніхто не стежить за мною та поклав у кишеню речі росіян. Моя провина в тому, що я не слідував команді головнокомандувача і вкрав річ, яка належить іншій країні. Це могло б викликати серйозні наслідки для наших командирів,

– пише корейський спецпризначенець.

Окрім цього, у записах Джонг пообіцяв більше не торгувати чужими речами. Він запевнив, що буде героїчно наступати в перших рядах та знищувати ворогів.

Записка Гьонг Хонг Джонга з Курської області / фото ССО

Поки воїни ССО продовжують нищити військових з Північної Кореї на Курщині, їх спеціалісти займаються перекладом інших записів з трофейного нотатника.

Раніше 24 Канал публікував першу частину "записок рядового Джонга". У них Гьонг Хонг Джонг вітав свого друга з днем народження, необережно розсекретивши своє перебування.