Солдатам КНДР приказали накладывать на себя руки, чтобы не попасть в плен, –разведка

Россия привлекла к войне против Украины солдат КНДР. Южнокорейская разведка рассказала, как им приказали вести себя, чтобы не попасть в плен.

Военным КНДР приказали накладывать на себя руки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Yonhap.

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Почему военные КНДР должны накладывать на себя руки

В разведывательном агентстве Южной Кореи также заявили, что Северная Корея приказала своим солдатам, которые находятся в Курской области, покончить с собой, чтобы не попасть в плен живыми украинскими военными.

Кроме этого, там также попытались объяснить количество потерь среди бойцов КНДР. В южнокорейской разведке связали их с тем, что солдаты Северной Кореи не понимают современной войны.

В то же время недавно Украина взяла в плен двух военных КНДР. Они поделились некоторыми деталями своего пребывания на войне против Украины. В частности, они утверждают, что не знали о том, что едут на войну, а думали, что примут участие в учениях.