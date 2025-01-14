Пленный солдат КНДР подтвердил, что Россия выдала ему фиктивные документы: что он рассказал

Сейчас продолжается общение пленных солдат из Северной Кореи с украинскими следователями. Так, один боец из КНДР подтвердил, что имел поддельные российские документы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое обнародовал президент Владимир Зеленский во вторник, 14 января.

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Пленный боец КНДР подтвердил фиктивность выданных Россией документов

На обнародованной записи северокорейский военный общается через переводчика.

Отвечая на вопрос, он говорит, что был ранен в бою, не мог передвигаться. Через несколько дней его нашли украинские военные и эвакуировали.

Его спросили, в тех российских документах, которые ему выдали, было ли его фото и настоящее имя. На это боец КНДР ответил отрицательно и сказал, что там не было фотографии.

"Насчет имени я тоже не помню, но там не мое имя было", – сказал северокорейский солдат.

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"Устанавливаем факты. Проверяем все детали. Мир будет знать полную правду о том, как Россия использует таких ребят, которые росли в полном информационном вакууме, вообще ничего не знают об Украине и используются Россией исключительно для того, чтобы продолжить и расширить эту войну. Только России нужна эта война", – подписал видео Зеленский.