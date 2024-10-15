Диктаторы против цивилизованного мира: почему Путин и Ким Чен Ын отправляют войска в Украину

Путин решил показать всему миру, что у него есть союзник, который готов воевать вместе с Россией против Украины.

Сотрудничество КНДР и России выгодно обоим государствам. Чем именно – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Для чего Путину солдаты из КНДР

Казалось бы, у России не может быть проблем с мобилизационным резервом, однако это не так. Объемы экономики России очень большие, ее нужно кому-то обслуживать. Россия не может мобилизовать всех своих граждан, ведь тогда ее экономика рухнет. Государство-агрессор нуждается в тех, кто будет работать на предприятиях, давать возможность производственным мощностям быть полностью загруженными, обеспечивать поступление налогов в бюджет и тому подобное.

К этому надо добавить желание российского лидера Владимира Путина сохранять социальную стабильность. Сейчас он оказывает серьезное давление на любые проявления недовольства местных жителей через Росгвардию. Взять к примеру Башкортостан в прошлом году.

Кроме того, для Путина до сих пор остается очень важным фактор российского населения, которое может свергнуть "царя", если будет им недовольно. Это суть "русского мира".

Привлекая солдат другой страны на сторону России, Путин демонстрирует всему миру, что у него есть союзники, а не просто партнеры, и они готовы воевать за Россию против всего западного мира.

Северокорейский контингент в России, который может быть увеличен до 10 тысяч, создаст для Москвы возможность высвободить дополнительные войска в Курскую область. Что интересно, Россия распорядилась не оставлять тела убитых северокорейцев на поле боя и обязательно делать все, чтобы они не попали в плен. Это свидетельствует, что Путин с определенным предостережением относится к тому, что они здесь.

Но учитывая то, что российский президент внес в Госдуму проект о ратификации договора о "всеобъемлющем партнерстве" между Россией и КНДР, то его позиция в публичной плоскости может очень быстро измениться.

Наряду с этим, сейчас режим Путина остается довольно стабильным. Привлечение войск КНДР к войне никоим образом не умаляет способности Путина управлять Россией и в дальнейшем. Наоборот это будет закреплять сегодняшнюю стратегическую идею в России о том, что "весь мир против России и хочет ее уничтожить, а потому Россия должна оказывать сопротивление".

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Выгода для Ким Чен Ына

Для КНДР это привлекательная история. Ким Чен Ын показывает, что он воюет против своего большого врага – США. Пусть не на корейском полуострове, а где-то в Украине. Корейцы будут делать это с большим удовольствием. Кроме того, они получают за это деньги.

Для Ким Чен Ына отправка своих военных в Украину – это возможность научить северокорейскую армию опыту ведения боевых действий и использования БПЛА. Северокорейские военные даже запускают дроны на территорию Украины, хотя эта информация пока не является подтвержденной. Все это выгодно Ким Чен Ыну на фоне его постоянных заявлений об эскалации с Южной Кореей.

В то же время Путин демонстрирует всему миру, что он может нарушать красные линии Запада. Он испытывает НАТО на прочность, поскольку заявляет, что НАТО воюет против него в Украине. Соответственно, если он привлек какую-то страну на свою сторону, то НАТО должно отреагировать.

Путину удаются эти попытки. Президент США Джо Байден уже пригласил его к переговорам по уменьшению ядерной угрозы, а потому фактически признал его субъектность.

Как будет реагировать Запад

Информация о военных КНДР в Украине уже официально подтверждена. Президент Владимир Зеленский заявил об этом на заседании СНБО. На Западе это услышали. Однако на самом деле Запад давно об этом знал. Пока эта информация не выходила в публичную плоскость, то никто в Европе или США и не хотел говорить об этом вслух. Теперь уже союзники оценивают риски.

Я думаю, что определенное решение будет принято 17 – 18 октября на заседании глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе, где будут обсуждать изменение стратегии Альянса в отношениях с Россией.

Перспектива для России одна

Сейчас Россия провоцирует еще большую эскалацию, подталкивает КНДР к серьезным действиям против НАТО и перенастраивает свою экономику. Россияне активно развивают свои отношения с Китаем. Недавно министр обороны России Андрей Белоусов был с визитом в Китае, его цель – увеличить количество проектов в военной сфере.

Экономика России будет полностью перенаправлена на военные рельсы. В исторической перспективе, как показывает практика времен СССР, военная экономика приводит к замедлению экономического развития страны, деградации общества и превращения его в замкнутое государство. В перспективе это является угрозой для существования самого государства.

Северная Корея в таком формате существует с 1953 года. Говорить, что Россия вот-вот развалится нельзя. Однако история показывает, что большого будущего у таких государств нет – все империи рано или поздно разваливаются.