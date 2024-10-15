Співпраця КНДР та Росії вигідна обом державам. Чим саме – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Для чого Путіну солдати з КНДР

Здавалося б, у Росії не може бути проблем з мобілізаційним резервом, однак це не так. Об'єми економіки Росії дуже великі, її потрібно комусь обслуговувати. Росія не може мобілізувати усіх своїх громадян, адже тоді її економіка рухне. Держава-агресорка потребує тих, хто буде працювати на підприємствах, давати можливість виробничим потужностям бути повністю завантаженими, забезпечувати надходження податків до бюджету тощо.

До цього треба додати бажання російського лідера Владіміра Путіна зберігати соціальну стабільність. Зараз він чинить серйозний тиск на будь-які прояви невдоволення місцевих мешканців через Росгвардію. Взяти до прикладу Башкортостан минулого року.

Крім того, для Путіна досі залишається дуже важливим фактор російського населення, яке може скинути "царя", якщо буде ним незадоволене. Це суть "русского міра".

Долучивши солдатів іншої країни на сторону Росії, Путін демонструє всьому світу, що у нього є союзники, а не просто партнери, й вони готові воювати за Росію проти всього західного світу.

Північнокорейський контингент у Росії, який може бути збільшений до 10 тисяч, створить для Москви можливість вивільнити додаткові війська у Курську область. Що цікаво, Росія розпорядилася не залишати тіла вбитих північнокорейців на полі бою та обов'язково робити все, щоб вони не потрапили в полон. Це свідчить, що Путін з певним застереженням ставиться до того, що вони тут.

Та враховуючи те, що російський президент вніс до Держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне партнерство" між Росією та КНДР, то його позиція у публічній площині може дуже швидко змінитися.

Поряд з цим, нині режим Путіна залишається доволі стабільним. Залучення військ КНДР до війни ніяким чином не применшує спроможності Путіна управляти Росією і надалі. Навпаки це буде закріплювати сьогоднішню стратегічну ідею у Росії про те, що "весь світ проти Росії і хоче її знищити, а тому Росія повинна чинити супротив".

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Вигода для Кім Чен Ина

Для КНДР це приваблива історія. Кім Чен Ин показує, що він воює проти свого великого ворога – США. Хай не на корейському півострові, а десь в Україні. Корейці будуть робити це з великим задоволенням. Крім того, вони отримують за це гроші.

Для Кім Чен Ина відправка своїх військових в Україну – це нагода навчити північнокорейську армію досвіду ведення бойових дій і використання БпЛА. Північнокорейські військові навіть запускають дрони на територію України, хоч ця інформація наразі не є підтвердженою. Усе це вигідно Кім Чен Ину на тлі його постійних заяв щодо ескалації з Південною Кореєю.

Водночас Путін демонструє всьому світу, що він може порушувати червоні лінії Заходу. Він випробує НАТО на міцність, оскільки заявляє, що НАТО воює проти нього в Україні. Відповідно, якщо він долучив якусь країну на свій бік, то НАТО має відреагувати.

Путіну вдаються ці спроби. Президент США Джо Байден вже запросив його до переговорів щодо зменшення ядерної загрози, а тому фактично визнав його суб'єктність.

Як реагуватиме Захід

Інформація про військових КНДР в Україні вже офіційно підтверджена. Президент Володимир Зеленський заявив про це на засіданні РНБО. На Заході це почули. Однак насправді Захід давно про це знав. Поки ця інформація не виходила в публічну площину, то ніхто у Європі чи США й не хотів говорити про це вголос. Тепер вже союзники оцінюють ризики.

Я думаю, що певне рішення буде ухвалене 17 – 18 жовтня на засіданні глав оборонних відомств країн НАТО у Брюсселі, де будуть обговорювати зміну стратегії Альянсу у відносинах з Росією.

Перспектива для Росії одна

Зараз Росія провокує ще більшу ескалацію, підштовхує КНДР до серйозних дій проти НАТО та переналаштовує свою економіку. Росіяни активно розвивають свої відносини з Китаєм. Нещодавно міністр оборони Росії Андрєй Бєлоусов був з візитом у Китаї, його мета – збільшити кількість проєктів у військовій сфері.

Економіка Росії буде повністю перенаправлена на військові рейки. В історичній перспективі, як показує практика часів СРСР, військова економіка приводить до сповільнення економічного розвитку країни, деградації суспільства та перетворення його у замкнену державу. У перспективі це є загрозою для існування самої держави.

Північна Корея у такому форматі існує з 1953 року. Говорити, що Росія ось-ось розвалиться не можна. Однак історія показує, що великого майбутнього у таких держав немає – усі імперії рано чи пізно розвалюються.