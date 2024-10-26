Москва ищет "волшебную палочку": какую острую проблему должны решить войска КНДР

Войска КНДР уже прибыли в Россию и проходят учения на полигонах Дальнего Востока. Пока неизвестно насколько эффективной будет такая "помощь", но для российского диктатора она критически важна.

Пока в Россию прибыл так называемый "пробный вариант" из Северной Кореи. Такое мнение 24 Каналу высказал ветеран антитеррористической операции Евгений Дикий, добавив, что все зависит от того, как они себя покажут на поле боя.

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Как войска КНДР должны помочь России

Сейчас прибыла "пробная партия" северокорейских военных. По словам Евгения Дикого, даже 12 тысяч солдат не повлияют на динамику войны. Ожидается, что только за октябрь 2024 года потери оккупантов превысят 40 тысяч убитыми и ранеными.

Если эти солдаты хорошо себя покажут, тогда нет никаких проблем перебросить значительно большее количество. В целом армия Северной Кореи в мирное время более миллиона бойцов. Если Владимира Путина удовлетворит их служба, то он попросит Ким Чен Ына предоставить значительно больше военных.

Северокорейские военные действительно послушные, они привыкли выполнять приказы. Это их большое преимущество. Более того, они знают, что будет с их семьями, если не выполнят приказ,

– рассказал Евгений Дикий.

Обратите внимание! Глава ГУР Кирилл Буданов сообщал, что бойцы КНДР будут использовать российскую технику и оружие. Сейчас полной картины нет, но подготовка солдат ведется.

Но надо помнить, что эти бойцы не привыкли к технологической войне. Они не обучены, не знают, что такое дроны. В КНДР до сих пор действуют уставы 1940 года, поэтому неизвестно, как поведут себя солдаты на чужой территории, без знания языка и понимания того, что происходит.

Вполне вероятно, что с них будет не больше толку, чем с непальцев или африканцев, которых Россия нанимала за деньги. Впрочем в Кремле на них возлагают большие надежды.

Москва поняла, что без какой-то "волшебной палочки", которой могут стать корейцы, уже весной 2025 года страна окажется перед острой проблемой – необходимостью проводить новую волну принудительной мобилизации,

– подчеркнул Евгений Дикий.

Эта волна может пройти не так гладко, как осенью 2022 года. С тех пор ситуация кардинально изменилась. Население понятно, что с войны никто не возвращается, а демобилизации нет.

"В Кремле это понимают, поэтому ищут всевозможные альтернативы, даже такую экзотическую Северная Корея. Что с ней произойдет, как она себя покажет на этой войне – от этого зависит, будут ли россияне "заказывать" еще бойцов", – подытожил ветеран антитеррористической операции.

Заметим, что в Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что военных из КНДР могут в ближайшее время использовать на Курщине. Они будут до конца октября 2024 года.