Поки до Росії прибув так званий "пробний варіант" з Північної Кореї. Таку думку 24 Каналу висловив ветеран антитерористичної операції Євген Дикий, додавши, що все залежить від того, як вони себе покажуть на полі бою.

До теми Росіяни вже скоро перекинуть 5 тисяч "елітних" солдатів КНДР на Курщину, – NYT

Як війська КНДР мають допомогти Росії

Наразі прибула "пробна партія" північнокорейських військових. За словами Євгена Дикого, навіть 12 тисяч солдатів не вплинуть на динаміку війни. Очікується, що тільки за жовтень 2024 року втрати окупантів перевищать 40 тисяч вбитими й пораненими.

Якщо ці солдати добре себе покажуть, тоді немає жодних проблем перекинути значно більшу кількість. Загалом армія Північної Кореї в мирний час понад мільйон бійців. Якщо Владіміра Путіна задовольнить їхня служба, то він попросить Кім Чен Ин надати значно більше військових.

Північнокорейські військові дійсно слухняні, вони звикли виконувати накази. Це їхня велика перевага. Ба більше, вони знають, що буде з їхніми родинами, якщо не виконають наказ,

– розповів Євген Дикий.

Зверніть увагу! Очільник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що бійці КНДР використовуватимуть російську техніку та зброю. Наразі повної картини немає, але підготовка солдатів ведеться.

Але треба пам'яти, що ці бійці не звикли до технологічної війни. Вони не навчені, не знають, що таке дрони. У КНДР досі діють устави 1940 року, тому невідомо, як поведуться солдати на чужій території, без знання мови та розуміння того, що відбувається.

Цілком ймовірно, що з них буде не більше толку, ніж з непальців чи африканців, яких Росія наймала за гроші. Втім, у Кремлі на них покладають великі сподівання.

Москва зрозуміла, що без якоїсь "чарівної палички", якою можуть стати корейці, вже весною 2025 року країна постане перед гострою проблемою – необхідністю проводити нову хвилю примусової мобілізації,

– підкреслив Євген Дикий.

Ця хвиля може пройти не так гладко, як восени 2022 року. Відтоді ситуація кардинально змінилася. Населення зрозуміло, що з війни ніхто не повертається, а демобілізації немає.

"У Кремлі це розуміють, тому шукають всілякі альтернативи, навіть таку екзотичну Північна Корея. Що з нею станеться, як вона себе покаже на цій війні – від цього залежить, чи будуть росіяни "замовляти" ще бійців", – підсумував ветеран антитерористичної операції.

Зауважимо, що у Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що військових з КНДР можуть найближчим часом використати на Курщині. Вони будуть до кінця жовтня 2024 року.