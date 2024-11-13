КНДР уже воюет на Курщине, – разведка Южной Кореи

В Сеуле официально подтвердили, что солдаты из Северной Кореи воюют за Путина. Однако там не указали, в каких именно войсках заметили корейцев.

24 Канал со ссылкой на Reuters передает, что известно. Тем временем россияне грабят своих же граждан в Белгородской области.

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Что известно о северокорейцах в Курской области

По оценкам Национальной разведывательной службы, северокорейские войска, отправленные в Россию, переместились в Курскую область в течение последних двух недель,

– говорится в сообщении из Сеула.

Оккупанты из КНДР завершили развертывание на поле боя и уже участвуют в боевых действиях. Несмотря на то, что мир критикует сотрудничество Путина и Ким Чен Ына, 12 ноября Пхеньян ратифицировал договор о взаимной обороне с Россией.

Интересно, что ни Москва, ни Пхеньян прямо не подтвердили участие войск КНДР на стороне России.

Ранее СМИ сообщали, что Путин приказал выбить ВСУ с Курщины до инаугурации Трампа, то есть до 20 января. Вероятно, россияне могут усилить дроновые атаки с новых пусковых пунктов вблизи границы.