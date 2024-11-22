Россия должна подготовить военных КНДР к участию в боях в Курской области до конца ноября, – СМИ

Северокорейские солдаты, которые прибыли в Россию для участия в боях в Курской области вскоре должны завершить свое обучение. Это произойдет уже до конца ноября этого года.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Соответствующую информацию изданию предоставил высокопоставленный источник в ВСУ.

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Что известно об окончании обучения военных КНДР

Собеседник издания отметил, что срок завершения обучения северокорейских войск в России переносится в третий раз. Одним из главных факторов, вызывающих эту задержку, является тот факт, что в КНДР обучение солдат происходит по старым, еще советским принципам, которые уже, очевидно, устарели.

Источник также подтвердил, что сейчас в Курской области дислоцируются около 11 000 северокорейских солдат.

К слову, командир сводного подразделения 153 ОМБр Назарий Кишак рассказал, что солдат из КНДР также заметили уже и на Харьковском направлении. В то же время военный не назвал точное количество северокорейских военных, которое сейчас там находится.

В свою очередь, Владимир Зеленский в онлайн-обращении к Европейскому парламенту предупреждал, что количество военных из КНДР на территории России может вырасти до 100 тысяч человек.