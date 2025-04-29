Путин подтвердил участие войск КНДР в войне: для чего Ким Чен Ын мог требовать этого

И КНДР, и Россия признали участие северокорейских солдат в войне против Украины. Ким Чен Ын назвал это "священной миссией", а Путин заявил, что российский народ "никогда не забудет подвиг корейских бойцов".

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала высказал мнение, что заявление главы Кремля, который в частности назвал действия солдат из КНДР "героическими", стало требованием со стороны Ким Чен Ына, чтобы и в дальнейшем Северная Корея помогала России.

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Что осознал диктатор КНДР?

Ким Чен Ын – диктатор, который имеет завышенную самооценку, чувствует себя небожителем, получил власть, унаследовав ее от отца. По словам Мусиенко, ему нужно было такое заявление Путина для того, чтобы представить Северную Корею как великую державу.

Информационно через пропаганду он хочет вывести КНДР из статуса недоразвитого государства, где есть голод и диктатура, в статус страны, у которой просит помощи Россия. Раньше было обычно наоборот.

Мусиенко отметил, что Ким Чен Ын отправляет в Россию оружие в больших объемах. Исследования западных СМИ демонстрируют, что без поддержки Северной Кореи в российской армии закончились бы артиллерийские боеприпасы. Российский ВПК не успевает осваивать средства, они выделяются, но не материализуются автоматически в значительное количество снарядов.

"Ким Чен Ын понимает, что Россия сейчас зависима от Северной Кореи. У него есть золотая карта, он осознает, что без северокорейского оружия Россия недееспособна. Оказалось, что при том, что Россия набирает силы и пытается увеличивать группировку, ей крайне необходимы были даже эти несколько тысяч северокорейских солдат", – озвучил Мусиенко.

Какой месседж послал Путин заявлением по солдатам КНДР?

Северокорейский диктатор понял, что пришло его время. Кроме практической поддержки, которая заключается в том, что в ответ Россия помогает КНДР с подводными лодками и развитием флота, КНДР нужно было заявление Путина в информационном пространстве.

А вот Кремлю в этой ситуации важно продемонстрировать, что Россия вроде бы не одна, что у нее есть союзники и она не изолирована в полной мере. Москва показывает, что готова воевать столько, сколько нужно, потому что имеет надежный тыл.

Это уже сигнал, направленный на Запад. Цель – сформировать впечатление, что Россия якобы непобедима,

– отметил Мусиенко.

Отметим, что военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь обратил внимание на то, что Россия и Северная Корея заявили о своем сотрудничестве в символический момент, когда президент США допустил возможность восстановить коммуникацию с Ким Чен Ыном. Он объяснил, почему ситуация для Трампа сейчас крайне сложная.