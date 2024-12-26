Инструкция, как "на живца" поймать дрон: в ССО перевели новые записки корейского солдата

Украинские бойцы в Курской области получили в распоряжение заметки погибшего северокорейского военного Гьонг Хонг Джонга. Спецназовцы перевели уже вторую часть писем.

Похоже северокорейские солдаты все же научились противодействовать украинским дронам. В новых записках Джонг предлагает ловить их "на живца", сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.

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Как северокорейские солдаты сбивают украинские дроны

В своем блокноте, который получили украинские защитники, погибший рядовой Гьонг Хонг Джонг расписал тактику по сбиванию дрона и укрытия от украинской артиллерии. Бойцы ССО опубликовали полную расшифровку "инструкции" с трофейного блокнота.

При обнаружении дрона нужно создать тройку (3 человека – 24 Канал), одновременно тот, кто приманивает дрон, держит дистанцию 7 метров, а те, кто стреляют, – 10-12 метров. Если тот, кто приманивает – будет стоять, дрон тоже остановит свое движение. В этот момент тот, кто стреляет – ликвидирует,

– пишет корейский вояка.

Свои советы рядовой Джонг подкрепляет достаточно подробными иллюстрациями, как же выглядит такая ликвидация БпЛА. Пока неизвестно, то ли это аутентичная северокорейская тактика, или их так научили россияне.

Записка Гьонг Хонг Джонга из Курской области / фото ССО

Кроме этого, в своей записной книжке спецназовец ССО КНДР рассказывает и как избежать зоны обстрела артиллерии. Гьонг Хонг Джонг предлагает в случае попадания в зону обстрела, назначив пункт следующего сбора (группы), расходиться на малые группы и выходить из зоны обстрела.

Второй способ заключается в том, чтобы спрятаться в точке предыдущего попадания артиллерии, после чего выходить из зоны обстрела – поскольку артиллерия не стреляет в одну и ту же точку.

Заметим, ранее ССО опубликовали первую часть "записок рядового Джонга". В них корейский вояка поздравлял своего друга из Северной Кореи с днем рождения. В письме он раскрывает, что находится в России и даже добавляет дату.