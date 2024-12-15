Десятки тел на снегу: украинские бойцы показали потери солдат КНДР на Курщине

Северокорейские войска уже ринулись в штурмы в Курской области. Украинским бойцам удалось отбить атаки и нанести врагу значительные потери.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мадяр" и Радио Свобода.

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Так, военные обнародовали фото и видео убитых российских и северокорейских военных в Курской области после субботних штурмов. На соответствующих кадрах изображены 22 вражеских солдата, которые размещены в ряд на снегу.

Мадьяр отметил, что это совместная работа пилотов FPV-дронов Птиц 414 оп, Магуры, 95 ДШВ, 36 бригады морпехов, 1 и 17 танковых.

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Также кадры с, как отмечается солдатами КНДР, обнародовали и журналисты "Радио Свобода". На соответствующих кадрах видны результаты нескольких штурмов – десятки тел на фоне разбитой техники.

Солдаты КНДР на снегу / Фото Радио Свобода

Заметим, днем ранее Владимир Зеленский официально подтвердил, что Россия начала применять в штурмах северокорейских солдат. Президент отмечал, что сейчас войска КНДР воюют только в Курской области, однако возможно их применение и на других участках фронта.