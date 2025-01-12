"Хочу жить в Украине": Зеленский показал видео допроса пленных военных КНДР

Украинским бойцам удалось взять в плен двух военных Северной Кореи. В воскресенье, 12 января, в сети показали кадры допроса солдат КНДР.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое опубликовал украинский президент Владимир Зеленский.

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Что сказали корейцы во время допроса в Киеве

Так, во время допроса корейцев спросили, знали ли они, где находятся, а также осознавали ли, что воевали против Украины. Пленные бойцы КНДР ответили, что не знали, где были – им сказали, что они едут на обучение.

Также их спросили, известно ли их семьям, где они сейчас. На это пленные отметили, что их семье неизвестно их местоположение.

У бойцов КНДР спросили, хотят ли они вернуться в Северную Корею, на что СБУ получила неожиданный ответ. Один из пленных заявил, что предпочел бы вернуться в Северную Корею, а другой захотел остаться в Украине.

"Хочу жить в Украине", – ответил он. По его словам, если нужно будет вернуться – он вернется. Если же ему дадут шанс остаться в Украине, то он останется.

Заметим, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова передать Ким Чен Ыну его людей, если он может организовать их обмен на украинских воинов, которые находятся в плену в России.