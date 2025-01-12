Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, яке опублікував український президент Володимир Зеленський.

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Що сказали корейці під час допиту у Києві

Так, під час допиту корейців запитали, чи знали вони, де перебувають, а також чи усвідомлювали, що воювали проти України. Полонені бійці КНДР відповіли, що не знали, де були – їм сказали, що вони їдуть на навчання.

Також їх запитали, чи відомо їх родинам, де вони зараз. На це полонені зазначили, що їх сім'ї невідоме їх місце розташування.

У бійців КНДР спитали, чи хочуть вони повернутися до Північної Кореї, на що СБУ отримала неочікувану відповідь. Один з полонених заявив, що волів би повернутися до Північної Кореї, а інший захотів лишитися в Україні.

"Хочу жити в Україні", – відповів він. За його словами, якщо потрібно буде повернутися – він повернеться. Якщо ж йому дадуть шанс лишитися в Україні, то він залишиться.

Зауважимо, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова передати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на українських воїнів, які перебувають у полоні в Росії.