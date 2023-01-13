Ситуация контролируется нами, операция плановая, – Арестович о Соледаре

В последнее время особое внимание приковано к Соледару, где продолжаются тяжелые бои. Там ситуация полностью контролируется украинским Генштабом и все операции там проходят планово.

Об этом на ютуб-канале "Фейгин LIVE" рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович, сообщает 24 Канал. Арестович акцентирует на информационной гигиене, чтобы украинцы не воспринимали серьезно российского нарратива о взятии Соледара.

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Арестович подчеркнул, что обсуждение Соледара в русскоязычном и даже украиноязычном пространстве происходит в контексте русского нарратива. Это говорит о том, что украинское общество не научилось мыслить о войне правильно, убежден спикер.

Он указал, что украинцы забывают об отвоеванном областном центре Херсона и других территориях, а концентрируются только на том, что сейчас якобы оккупируют поселок городского типа Соледар.

Конечно, определенные выводы нужно сделать, но я бы предостерег посыпать голову пеплом,

– добавил Арестович.

Украина контролирует ситуацию

Генштаб заявил, что ВСУ удерживают часть Соледара, отметил советник Главы Офиса Президента Украины. В Украине сейчас принимается решение, что делать дальше с этой ситуацией.

Это значит, что ситуация контролируется нами. Мы принимаем решение, как лучше на этом направлении действовать в соответствии с общим планом оборонной операции,

– подчеркнул Арестович.

Он подчеркнул, что если ВСУ и выведет войска из Соледара, это будет плановое решение командования, которое перегруппирует силы и средства с одного рубежа обороны в другой.

Арестович отметил, что подобные маневры будут плановые с помощью сил и средств. Под давлением врага, под угрозой оцепления, но плановые, в отличие от потери российскими войсками Херсона, Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Не нужно трактовать происходящее в русской повести. Ибо начинается трактовка со слов "взятие Соледара". Это плановая операция и она проходят на разных рубежах,

– подчеркнул Арестович.

Арестович о ситуации в Соледаре: смотреть видео

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