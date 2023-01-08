Почему опасно потерять Соледар: военный эксперт назвал возможные последствия

В Соледаре Донецкой области сейчас достаточно сложная ситуация. Однако Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию. Есть информация, что туда направили некоторые резервы.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, российские оккупанты ничего не могли сделать с Бахмутом, поэтому решили перенаправить усилия на Соледар.

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Какая ситуация возле Соледара

Они снизили ширину фронта и направили в сторону Соледара штурмовые отряды вместе с техникой. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои, но ситуацию понемногу исправляют.

Оккупанты нажали на наши войска. Даже пришлось оставить определенные позиции. Но командование ВСУ оперативно направило туда некоторые части резерва и артиллерию. Сейчас оккупанты выбиты из того же центра города,

– заметил Свитан.

Если оккупанты смогут занять Соледар, то ситуация станет достаточно неприятной – ведь тогда Бахмут, как считает Свитан, окажется фактически в полуокружении. А при дальнейшем продвижении оккупанты могут выйти на трассу, которая ведет в Славянск. Однако военный эксперт верит, что ситуацию скоро удастся стабилизировать.

Что происходит в Соледаре – рассказал Свитан: смотрите видео

Украинские войска точно этого не допустят. Идет стабилизация ситуации. Командование украинских войск быстро отреагировало. Думаю, что за 1 – 2 дня ситуация в Соледаре будет решена,

– предполагает Свитан.

ВСУ подтянули дальнобойную артиллерию, которая сейчас еще с большей мощью поражает вражеские "логистические цепочки" в этом регионе.

Какая ситуация в Соледаре: коротко