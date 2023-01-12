В Пентагоне нет подтверждений, что Соледар перешел россиянам

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал ситуацию в Соледаре. По его словам, там "очень динамичные" бои.

Во время пресс-конференции по итогам заседания Консультативного комитета США – Япония по безопасности в Вашингтоне министр обороны рассказал, что контроль над разными районами городами в условиях жесткой борьбы переходит из одних рук в другие, информирует 24 Канал.

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Что сказал Остин о Соледаре

Во-первых, позвольте мне начать с вопроса о Соледаре, и достался ли он россиянам. Пока мы не можем подтвердить эту информацию,

– сказал глава Пентагона.

Кроме того, Ллойд Остин объяснил, что США сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное и убедиться, что ВСУ имеют возможности, необходимые для успешной защиты своей суверенной территории. Американский министр заверил, что:

он регулярно общается с главой Минобороны Украины;

на следующей неделе в Германии состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", участие в котором примут ориентировочно 50 стран;

на встрече будут говорить о том, в чем Киев сейчас нуждается больше всего, и что необходимо для достижения успеха в будущем.

"Мы будем поддерживать Украину, пока это будет нужно, и по всему, что я вижу со стороны наших союзников и партнеров, они чувствуют то же самое. Поэтому мы остаемся едиными в наших усилиях", – заявил глава Пентагона.

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