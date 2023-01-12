Рано потирать руки, – Песков снова возразил заявление Пригожина о "взятии Соледара"

Вокруг Соледара развернулись кровопролитные бои и владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин успел отчитаться о захвате города. Но в Кремле прямо намекают, что заявление Пригожина не соответствует действительности.

Ситуацию в Соледаре прокомментировал Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, пишет 24 Канал. Он заявил, что российские военные в Соледаре якобы "действовали самоотверженно и героически".

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Песков снова прокомментировал ситуацию в Соледаре

При этом Песков признал, что россиянам не удалось оккупировать Соледарь, цинично сказав, что "основная работа еще впереди" и "руки потирать не время".

Ранее Песков тоже намекал, что у России возникли проблемы в Соледаре. В частности, он заявлял, что Соледар блокирован с севера и юга.

Что происходит в Соледаре

Вокруг Соледара, расположенного вблизи Бахмута, идут тяжелые бои. Россияне бросили значительные силы для того, чтобы захватить Соледарь: там воюет регулярная армия России и вагнеровцы Пригожина.

Руководитель ЧВК "Вагнера" Пригожин поспешил заявить, что Соледарь уже контролируют оккупанты. Однако сразу несколько источников, среди которых официальные, указывают на то, что Соледарь под контролем Украины.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупантам не удается захватить Соледар: в городе продолжаются тяжелые бои. В Пентагоне тоже не подтвердили захват Соледара.

Иностранные журналисты возле Соледара информируют, что украинские военные чувствуют себя уверенно и покидать город не собираются. В Институте изучения войны (ISW) отметили, что, несмотря на многочисленные заявления, российским силам не удается завоевать Соледар. Их перспективы по Бахмуту тоже туманны.

Почему Соледар связывают с Пригожиным