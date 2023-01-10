Не заключенные, а спецназовцы с горячих точек, – ВСУ о вагнеровцах, которых бросили на Соледар

Сейчас в Соледаре идут одни из самых жестоких боев за эту войну России с Украиной. Россия запустила на поле боя вагнеровцев, участвовавших в войнах Сирии и Ливии.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире единого телемарафона рассказал, что наши воины демонстрируют в Соледаре мужество, героизм и несокрушимость. Об этом пишет 24 Канал.

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Что сейчас происходит в Соледаре

Череватый рассказал, что наши воины, которые сейчас защищают Соледар, не дают врагу пройти вперед и не отступают назад. Пока что там очень сложная ситуация, однако наши защитники делают все, чтобы нанести максимальный вред и поражение противнику, и при этом сохранить себе жизнь.

Сейчас в Соледаре происходит настоящий ад. Россияне сосредоточили там лучшие подразделения ЧВК "Вагнера".

Они сосредоточили лучшие подразделения преступной группировки "Вагнера", которые состоят не из бывших заключенных, а из бывших профессиональных военных спецназовцев, выполнявших задачи в Сирии, Ливии и других горячих точках, где были интересы у спецслужб России и "Вагнера",

– сказал Череватый.

Российские оккупанты максимально плотно поливают огнем позиции украинских военных. Только за последние сутки по Соледару и позициям Украины вокруг города было 86 обстрелов разными калибрами.

Череватый подчеркнул, что сейчас там идут одни из самых жестоких боев за эту войну.

Соледар – самая горячая точка Бахмутского фронта