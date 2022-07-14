Глава военной администрации Соледара опроверг захват города оккупантами

РосСМИ распространили информацию о том, что оккупанты зашли на окраины Соледара. Однако глава ВГА опроверг информацию об этом.

россияне пытались наступать на соседнюю Яковлевку, но ВСУ отбили их. Об этом Сергей Гошко сообщил 13 июля.

Обратите внимание Взрывы в Николаеве и эффективная работа ВСУ на Юге: основное за 141 день войны

Какая ситуация около Соледара

Населённые пункты под украинским контролем. Была попытка российской армии на Яковлевку, которую украинские военные успешно отбили. Там повреждены три дома. И в Бахмутском четыре дома повреждены – это, где Лисичанская трасса. Окрестности Раздолевки были обстреляны,

– рассказал руководитель Соледарской МВА.

Сергей Гошко говорит, что сейчас в Соледарской общине проживает около 5-6 тысяч человек. Воды нет. В городе повреждены многие жилые дома.

Генштаб о Бахмутском направлении по состоянию на утро 14 июля

российские оккупанты обстреляли из вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Новолуганское, Нью-Йорк, Покровское, Веселая Долина, Соледарь, Берестово, Веселое, Выемка, Семигорье, Вершина и близ Углегорской ТЭС.

Также враг нанес авиаудары неподалеку от Нью-Йорка, Ивано-Дарьевки и Семигорья. Украинские воины отразили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины.

Зеленский обратился к украинцам вечером 13 июля: видео