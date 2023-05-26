Люди застряли на высоте 140 метров: в Москве снова сломалось колесо обозрения Путина
В столице России перестало работать колесо обозрения, в котором находились посетители. Очевидцы запечатлели спасательную операцию на видео.
В Москве людям на аттракционе пришлось некоторое время ждать спасения. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.
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Когда и где произошел инцидент
Колесо обозрения "Солнце Москвы" расположено на ВДНХ рядом с жилыми домами. Оно перестало работать 26 мая.
Этот аттракцион может вместить максимум 450 человек. В нем есть 30 закрытых кабинок. Высота постройки достигает 140 метров.
Люди застряли на "Солнце Москвы": видео
Почему колесо сломалось
По предварительной версии, аттракцион замер из-за резкого изменения температурных режимов. Спасателям пришлось вручную прокручивать это колесо и спускать людей на землю поочередно. Некоторые из посетителей ждали спасения полчаса и дольше. В настоящее время проводятся восстановительные работы.К слову, Проблемы с "Солнцем Москвы" возникают уже не впервые. Этот аттракцион ломался еще в день своего открытия в сентябре прошлого года. Его лично открывал русский диктатор Владимир Путин.
Инциденты на аттракционах: последние новости
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