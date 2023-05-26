У Москві людям на атракціоні довелося певний час чекати порятунку. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Коли й де стався інцидент

Колесо огляду "Сонце Москви" розташоване на ВДНГ поряд із житловими будинками. Воно перестало працювати 26 травня.

Цей атракціон може вмістити максимум 450 відвідувачів. У ньому є 30 закритих кабінок. Висота споруди сягає 140 метрів.

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Чому колесо зламалося

За попередньою версією, атракціон завмер через різку зміну температурних режимів. Рятувальникам довелося вручну прокручувати це колесо та спускати людей на землю по черзі. Деякі з відвідувачів чекали на порятунок пів години й довше. Наразі також проводяться відновлювальні роботи.

До слова, Проблеми з "Сонцем Москви" виникають вже не вперше. Цей атракціон поламався ще у день свого відкриття у вересні минулого року. Його особисто відкривав російський диктатор Володимир Путін.

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